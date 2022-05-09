Samanyolu Haber /Dünya / Fas'ta göçmen teknesi battı: 44 ölü /09 Mayıs 2022 13:13

Fas'ta göçmen teknesi battı: 44 ölü

Fas'ın Atlantik kıyısında bulunan Abu Khatar kentinin 190 kilometre güneyinde küçük bir tekneyle İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan en az 44 göçmen teknenin batmasının ardından hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Fas'ın güneyinde İspanya'ya gitmek için yola çıkan göçmen teknesi battı. Kazanın ardından Caminando Fronteras Göçmenleri Savunma Grubu Sözcüsü Helena Maleno yaptığı açıklamasında, kazada 12 kişinin kurtulduğunu ve tutuklandığını, 7 kişinin de cesedine ulaşıldığını söyledi. Maleno, kazada hayatını kaybeden 44 kişinin cesetlerinin ise hala denizde olduğunu ve bölgede çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz Mart ayında da Fas'ın güneyindeki Atlantik şehri Tarfaya kıyısındaki benzer bir olayda aralarında kadın ve bebeklerin de bulunduğu 40'tan fazla göçmen hayatını kaybetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fas'ta göçmen teknesi battı: 44 ölü Sonraki Haber >>

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

Ünlü Amiral 15 Temmuzu anlattı

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:30:40