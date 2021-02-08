Samanyolu Haber /Gündem / Fas'ta sel felaketinde 24 işçi öldü! /08 Şubat 2021 17:46

Fas'ta sel felaketinde 24 işçi öldü!

Gelen son dakika haberine göre Fas'ta meydana gelen şiddetli yağışta bir fabrikada çalışan 24 işçi hayatını kaybetti.

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Fas'ın kuzeyinde, 669.685 nüfuslu bir şehir olan ve Kuzeybatı Afrika'da, Cebelitarık kıyısında yer alan Tanca Eyaleti'nin merkezi olan Tanca şehrinde yaşanan şiddetli yağış büyük bir felakete sebep oldu. 

Fas Devleti Haber Ajansı'nın (MAP) duyurduğu habere göre kaçak bir giysi fabrikasında çalışan en az 24 işçi fabrikanın sel dolayısıyla sular altında kalması yüzünden hayatını kaybetti. 

Konut olarak kullanılan bir villanın bodrum katında yer alan kaçak fabrikada bulunan 10 işçi olay yerine ulaşan güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken 24 işçi ise hayatını kaybetti. 

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken fabrikada mahsur kalan işçi sayısının tam olarak bilinmediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. 
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