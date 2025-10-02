Samanyolu Haber /Dünya / Fas'taki “Z Kuşağı protestoları” büyüyor /02 Ekim 2025 14:21

Fas'taki “Z Kuşağı protestoları” büyüyor

Fas'ta art arda beşinci gece hükümet karşıtı protestolar gerçekleştirildi. Kamu hizmetlerinin yetersizliği üzerine başlayan gösteriler, birçok şehirde şiddet ve yıkıma dönüştü.

SHABER3.COM

“Z Kuşağı protestoları” olarak adlandırılan gençler öncülüğündeki gösteriler, Fas'ın yıllardır karşı karşıya kaldığı en büyük protestolar olup, yetkililerden izinsiz şekilde yayılmaya devam ediyor. Öfke, yolsuzluk iddiaları ve ihmal edilen okullar ve hastanelere yöneltilirken, futbol turnuvalarına harcanan milyarlarca dolar tepki çekiyor.

Başkent Rabat yakınlarındaki Sale'de, maskeli gençler arabaları ve dükkanları ateşe verirken, Inzegane, Ait Amira ve Oujda'da da huzursuzluk bildirildi: burada bir polis aracı göstericilere çarptı. Yetkililer, cumartesi gününden bu yana 409 kişinin gözaltını alındığını, güvenlik güçleri ve siviller dahil olmak üzere 280'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. En az 142 polis aracı ve 20 özel araç hasar gördü.

Amnesty International, yetkililere protestocuların taleplerini ele almaları çağrısında bulunurken, Discord'daki organizatörler sakin olunması çağrısı yaptı. “Stadyumlar burada, peki ya, hastaneler nerede?” sloganları, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası ve 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken artan memnuniyetsizliği yansıtıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fas'taki “Z Kuşağı protestoları” büyüyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:24:21