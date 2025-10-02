Fas'taki “Z Kuşağı protestoları” büyüyor

“Z Kuşağı protestoları” olarak adlandırılan gençler öncülüğündeki gösteriler, Fas'ın yıllardır karşı karşıya kaldığı en büyük protestolar olup, yetkililerden izinsiz şekilde yayılmaya devam ediyor. Öfke, yolsuzluk iddiaları ve ihmal edilen okullar ve hastanelere yöneltilirken, futbol turnuvalarına harcanan milyarlarca dolar tepki çekiyor.



Başkent Rabat yakınlarındaki Sale'de, maskeli gençler arabaları ve dükkanları ateşe verirken, Inzegane, Ait Amira ve Oujda'da da huzursuzluk bildirildi: burada bir polis aracı göstericilere çarptı. Yetkililer, cumartesi gününden bu yana 409 kişinin gözaltını alındığını, güvenlik güçleri ve siviller dahil olmak üzere 280'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. En az 142 polis aracı ve 20 özel araç hasar gördü.



Amnesty International, yetkililere protestocuların taleplerini ele almaları çağrısında bulunurken, Discord'daki organizatörler sakin olunması çağrısı yaptı. “Stadyumlar burada, peki ya, hastaneler nerede?” sloganları, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası ve 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken artan memnuniyetsizliği yansıtıyordu.