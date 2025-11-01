Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Altaylı, 39 kişiyi öldüren Reina saldırganına komşu oldu /01 Kasım 2025 10:12

Fatih Altaylı, 39 kişiyi öldüren Reina saldırganına komşu oldu

Fatih Altaylı'nın koğuş komşusu IŞİD'li teröristmiş: Reina saldırısını gerçekleştirmişti!. Gazeteci Fatih Altaylı 131 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Altaylı'nın tutuklu bulunduğu hücrenin komşu hücresinde Reina saldırısını gerçekleştiren IŞİD'li teröristin tutuklu olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM

23 Haziran’dan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın, Silivri Cezaevi’nde kaldığı hücrenin komşuları ortaya çıktı.

Altaylı’nın kaldığı yüksek güvenlikli F Tipi cezaevindeki hücresinin komşularından biri, Türkiye’nin en kanlı terör saldırılarından birini gerçekleştiren Abdulgadir Masharipov.

2017 yılbaşı gecesi Ortaköy’deki Reina kulübünde yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden çok sayıda kişiyi ise yaralayan terörist Abdulgadir Masharipov için gardiyanlar, “Adam hapisten bugün bırakılsa yine benzeri eylemleri yapacak bir yapıda” diyorlar.

Sözcü'den Gülnur Saydam'ın haberine göre Altaylı’nın diğer komşuları ise, DHKP-C mahkumları. Altaylı bir mektubunda, “DHKP-C mahkûmları burada. Bazıları ölüm orucuna başlamış. Çok üzücü... Devlete kızdıkları için hırslarını infaz koruma memurlarından alıyorlar” demişti. Kendisini ziyaret edenler Altaylı için, “Durumu iyi ama özgürlüğü kısıtlı iken ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyi. Dirençli olduğunu gördük. Ziyaretçisi çok oluyormuş. Günde 11’e kadar çıkıyormuş ziyaret adedi. Gece 23.00’te bile ziyaret edenler olmuş” dediler.

Fatih Altaylı veda etti: Bize biraz müsaadeFatih Altaylı veda etti: Bize biraz müsaade

26 KASIM'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Fatih Altaylı 26 Kasım’da yeniden hakim karşısına çıkacak, bu arada tahliye edilmezse, tutukluluk süresi 5.5 ayı bulacak.

‘PİŞMAN DEĞİLİM' DEMİŞTİ

42 yaşındaki IŞİD terör örgütü üyesi Masharipov, Özbekistan uyruklu ve 40 kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum. 39 kişiyi acımasızca katleden terörist, ifadesinde “Öc aldım. Yaptıklarımdan pişman değilim. Kısas yaptığımı düşünüyorum” dedi. Türkiye’ye İran sınırından girdiği ifade edilmişti.
