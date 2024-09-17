Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Altaylı’dan Erdoğan kulisi: İki bakana neler söyledi? /17 Eylül 2024 16:50

Fatih Altaylı’dan Erdoğan kulisi: İki bakana neler söyledi?

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı. Erdoğan'ın, Şimşek ile görüşmesinde "Ekonomiyi kitaba göre yönetiyorsunuz. Ama kitapla siyaset her zaman uyuşmuyor" dediğini aktaran Altaylı, Yumaklı'ya ise "Siz bu işi hiç bilmiyormuşsunuz” dediğini belirtti.

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Gazeteci Fatih Altaylı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikasının siyatsetle uyuşmadığını; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan ise memnun olmadığını aktardı.

Altaylı, bugünkü "Kulis yazan kalmadı" başlıklı yazısında Kabine toplantısında Erdoğan'ın Yumaklı ve Şimşek ile arasında geçen konuşmanın detaylarını yazdı.

Erdoğan'ın, Şimşek ile görüşmesinde "Ekonomiyi kitaba göre yönetiyorsunuz. Ama kitapla siyaset her zaman uyuşmuyor" dediğini aktaran Altaylı, Bakan Yumaklı ile yapılan görüşmeyle ilgili de bilgi verdi.

Aktarılan bilgiye göre, Yumaklı'dan memnun olmadığı belirtilen Erdoğan'ın "Siz bu işi hiç bilmiyormuşsunuz" dedi.

Altaylı'nın yazısında ilgili kısım şöyle:

"Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı’nın Mehmet Şimşek’e “Mehmet Bey, ekonomiyi tam olarak kitaba göre yönetiyorsunuz maşallah. Ama kitapla siyaset her zaman uyuşmuyor. Siz kitabı çok iyi biliyorsunuz ama biz de siyaseti biliyoruz. Bu iş nasıl olacak” dediğini ve Saray’da Şimşek’e karşı olan birileri tarafından sızdırılan bu diyaloğun istifa dedikodularının kaynağı olduğunu birileri yazardı.

Ya da Erdoğan’ın Tarım ve Orman Bakanı’ndan hiç ama hiç memnun olmadığını, kendi kafasında başka bir isim olmasına rağmen, çevresinden gelen telkinlerle atadığı bakana “Siz bu işi hiç bilmiyormuşsunuz” diyerek tepki gösterdiği de gizli kalmazdı."
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