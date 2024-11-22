Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında soruşturma /22 Kasım 2024 09:43

Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında soruşturma

Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldı.

SHABER3.COM

Gazeteciler Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Kasım'da Fatih Altaylı tarafından yazılan "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazıda ve aynı gün Halk TV’de yayınlanan "Rota" isimli programda İsmail Saymaz tarafından iddia edilen ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla yalanlanan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiası üzerine gazeteciler İsmail Saymaz ile Fatih Altaylı hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

MHP'Lİ 3 VEKİLİN İSTİFASI İSTENMİŞTİ
MHP'den üç milletvekili, MHP lideri Bahçeli'nin talebiyle istifa etmişti. Üç milletvekilinin de Türkiye'ye kaçak altın sokmak suçlamasıyla karşı karşıya olduğu iddia edilmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partiden istifaları istenen Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifa dilekçelerinin kabul edildiğini bildirmişti.

Ancak Yalçın milletvekillerinin neden istifalarının istendiğini açıklamamıştı. MHP’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 47’ye düşerken 3 milletvekilinin Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan yedi emirlikten birisi olan Dubai’den milletvekilliği imtiyazlarını kullanarak ucuza altın getirerek komisyon aldıkları iddia edilmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kaçak altın getirilmesini duyduğunu ve tasvip etmediği için istifalarını istediği önü sürülmüştü.

FATİH ALTAYLLI NE DEMİŞTİ?
Gazeteci Fatih Altaylı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede, “istifası” istenen MHP’li vekilleri gündeme getirdiği iddiasını yazmıştı. Fatih Altaylı’nın aktardığına göre, Erdoğan, söz konusu “altın kaçakçılığı” iddiasını gündeme getirdiği toplantıda, Bahçeli’nin milletvekillerini savunması üzerine 'koalisyon ortağına' bazı görüntüler izletmişti.

Söz konusu iddia İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmıştı.
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