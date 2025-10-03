Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkıyor

63 yaşındaki gazetecinin duruşması Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonunda görülecek.



Altaylı, 20 Haziran'da YouTube kanalındaki Fatih Altaylı Yorumluyor isimli programda yaptığı değerlendirmeler sonrasında aynı gün gözaltına alınmıştı.



Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan en az beş yıl hapis cezası isteniyor.



Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiği ya da ona hakaret ettiği suçlamalarını reddediyor.



İddianamede neler var?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki" olarak yer alıyor.



Erdoğan'ın avukatının eylemden haberdar olmasının ardından 23 Haziran'da şikayetçi olduğu belirtiliyor.



Altaylı'nın ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, eyleminin Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.



İddianamede, söz konusu olayda video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığına, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığına dikkat çekiliyor.



Soruşturma konusu eylemin "iletme kastı"yla gerçekleştirildiği savunuluyor.



İletme kastı, tehdit veya hakaret içerikli sözlerin, mağdurun duyması veya öğrenmesi amacıyla, başka bir kişi üzerinden dolaylı bir şekilde iletilmesi anlamına geliyor.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Temmuz'da iddianameyi kabul etmişti.



Ne olmuştu?



Gazeteci 20 Haziran'daki yayında Türkiye'de halkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ömür boyu görevde kalmasına yüzde 70 oranında "Hayır" dediğine işaret eden bir anketi yorumlamıştı.



Altaylı'nın ilgili sözleri, "Türk halkı sandığı sever. Gücün kendisinde olmasını ister. Babasını koysa oraya babasını değiştirme ihtimalini elinde tutmaktan hoşlanır" ifadesiyle başlıyor.



Ardından da Osmanlı tarihi ile ilgili olan bölüme geçiyor:



"Bu oran, çok da beklediğim bir oran. Şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez.



"Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden söz etmiyorum, uzak geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş bir millettir, hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman. Az uz değildir öldürülen, suikasta giden Osmanlı padişahı veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen."



Altaylı'nın tutuklanmasının ardından kanaldaki yayınlara siyaset, sanat ve medya dünyasının tanınmış isimleri katıldı.



Bu kişiler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gazeteciler Barış Terkoğlu, Şule Aydın ve Deniz Zeyrek ile komedyen Okan Bayülgen vardı.



Kanalın bugünkü takipçi sayısı 1,7 milyona yakın.