Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Altaylı’nın kanalına erişim yasağına da gerekçe ‘milli güvenlik’ /07 Ağustos 2025 20:52

Fatih Altaylı’nın kanalına erişim yasağına da gerekçe ‘milli güvenlik’

Daha önce bir çok internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli için gösterilen 'milli güvenlik' gerekçesi Fatih Altaylı'nın kanalı içinde kullanıldı.

SHABER3.COM

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bugün (7 Ağustos) tarihli talebi üzerine, 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen erişim engelinin gerekçesi için “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç islenmesinin önlenmesi amacı” gösterildi.

“Cumhurbaşkanı’nı tehdit” iddiasıyla 22 Haziran’da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. Söz konusu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Altaylı’nın tutuklanmasına, YouTube kanalındaki programında sarf ettiği sözler gerekçe gösterimişti. Erişim engeline gerekçe olarak “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç islenmesinin önlenmesi amacı” gösterildi.

Kanal şu an için Türkiye’den hala erişilebilir durumda ve henüz YouTube tarafından Türkiye’den görünmez kılınmadı. Erişim engeline itiraz süresi 2 hafta.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, konuya ilişkin olarak sosyal medya paylaşımda kararın RTÜK talebiyle alındığının belli olmadığını açıklayarak, “YouTube’un da karara uyup, uymayacağı belli değil. Tek net olan kanala bir hukuki müdahale olduğu” dedi.

FATİH ALTAYLI YORUMLUYOR İZLENME REKORLARI KIRIYOR

Altaylı’nın tutuklanmasının ardından ekibinin farklı alanlardan önemli isimleri konuk aldığı “Fatih Altaylı Yorumlayamıyor” programı da YouTube izlenmelerinde rekor kırmaya başlamıştı. Altaylı’nın kanalı, Cem Yılmaz’ın da konuk olmasıyla alınan 1 milyon 800 bin izlenmeyle YouTube Türkiye’de temmuz ayının izlenme rekorunu kırmıştı.

Boş koltuk programlarında reyting rekoru ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın olmuştu.

En çok izlenen 5 program şunlar:

1- Cem Yılmaz 1 milyon 800 bin

2- Özgür Özel 1 milyon 500 bin

3- İsmail Saymaz 1 milyon 400 bin

4- Timur Soykan 989 bin

5- Özlem Gürses 781 bin
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fatih Altaylı’nın kanalına erişim yasağına da gerekçe... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:21:57