Fatih Altaylı’nın kanalına erişim yasağına da gerekçe ‘milli güvenlik’

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, konuya ilişkin olarak sosyal medya paylaşımda kararın RTÜK talebiyle alındığının belli olmadığını açıklayarak, “YouTube’un da karara uyup, uymayacağı belli değil. Tek net olan kanala bir hukuki müdahale olduğu” dedi.





Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bugün (7 Ağustos) tarihli talebi üzerine, 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen erişim engelinin gerekçesi için “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç islenmesinin önlenmesi amacı” gösterildi.“Cumhurbaşkanı’nı tehdit” iddiasıyla 22 Haziran’da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. Söz konusu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Altaylı’nın tutuklanmasına, YouTube kanalındaki programında sarf ettiği sözler gerekçe gösterimişti. Erişim engeline gerekçe olarak “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç islenmesinin önlenmesi amacı” gösterildi.Kanal şu an için Türkiye’den hala erişilebilir durumda ve henüz YouTube tarafından Türkiye’den görünmez kılınmadı. Erişim engeline itiraz süresi 2 hafta.FATİH ALTAYLIİZLENME REKORLARI KIRIYORAltaylı’nın tutuklanmasının ardından ekibinin farklı alanlardan önemli isimleri konuk aldığı “Fatih Altaylı Yorumlayamıyor” programı da YouTube izlenmelerinde rekor kırmaya başlamıştı. Altaylı’nın kanalı, Cem Yılmaz’ın da konuk olmasıyla alınan 1 milyon 800 bin izlenmeyle YouTube Türkiye’de temmuz ayının izlenme rekorunu kırmıştı.Boş koltuk programlarında reyting rekoru ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın olmuştu.En çok izlenen 5 program şunlar:1- Cem Yılmaz 1 milyon 800 bin2- Özgür Özel 1 milyon 500 bin3- İsmail Saymaz 1 milyon 400 bin4- Timur Soykan 989 bin5- Özlem Gürses 781 bin