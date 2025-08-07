Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla Silivri Cezaevi’nde bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim yasağı getirildi.



İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) açıklamasına göre kararı hangi sulh ceza hakimliğinin verdiği henüz bilinmiyor.



Kanal şu an için Türkiye’den hala erişilebilir durumda ve YouTube tarafından Türkiye’den görünmez kılınmadı.



Altaylı cezaevinde bulunmasına rağmen kaleme aldığı yazılar kanalında okunuyor ve günlük konu alınmasına devam ediliyor. Ne olmuştu?



Fatih Altaylı, YouTube kanalında kendisine bir anket sonucunun hatırlatılarak, “Halkın yüzde 70’i Erdoğan’ın ömür boyu cumhurbaşkanı olmasına karşıymış!” denilmesi üzerin şöyle konuşmuştu: “Bu oran çok beklediğim bir oran. Çünkü şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez. Geçmişine bak; abi bu millet padişahını boğmuş bir millet, hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman. Az uz değildir öldürülen, suikaste kurban giden Osmanlı padişahı… Veya boğazlanan, intihar etti süsü verilen…(…) O yüzdendir ki burada hakiki bir diktatörlük kurma hayali olanlar asla kuramazlar. Tam kurduklarını zannederken bir de bakarlar ki kuramamışlar. Tam aksine bu onların da lehine olmaz ülkenin de lehine olmaz.”



Bu açıklamalar üzerine Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı. Ardından da Altaylı’nı gözaltına alındığı haberi sosyal medyaya düştü.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasıyla ilgili şöyle açıklama yaptı: “Fatih Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan ‘YouTube’ sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle, Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

