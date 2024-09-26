Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Altaylı sağ gösterip sol vurdu: 'Alpay Özalan'a iftira atılıyor' /26 Eylül 2024 15:16

Fatih Altaylı sağ gösterip sol vurdu: 'Alpay Özalan'a iftira atılıyor'

Gazeteci Fatih Altaylı, AKP milletvekili Alpay Özalan'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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Gazeteci Fatih Altaylı, "Özalan'a iftira atılıyor" başlıklı yazısında "Vallahi bıktım bu medyanın yalanlarından, Alpay Özalan'ı karalamak için yaptıklarından" ifadesini kullandı.

Eski futbolcu Alpay Özalan'ın TBMM kürsüsüne çıkmadığının doğru olmadığını vurgulayan Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde şunları yazdı:

"Türk medyası yalan yazmaya hiç utanmıyor.

AKP milletvekili Alpay Özalan’ın milletvekili olarak yemin töreni dışında bir kez bile TBMM kürsüsüne çıkmadığını yazmışlar.

Bence bu doğru değil.

Alpay Özalan’ın TBMM kürsüsünden bir konuşma yapmadığı doğrudur.

Çünkü söyleyecek bir şeyi yok.

Sosyal medya mesajlarını bile başkalarının yazdığını biliyoruz.

Çünkü üç kelimeyi bir araya getirip anlamlı bir cümle kuramayacağını geçmiş Televole programlarından biliyoruz.

Ama TBMM kürsüsüne çıkmadığı doğru değil.

Çıktı.

Ahmet Şık’ı yumruklamak için TBMM kürsüsüne çıktığını hepimiz gözlerimizle gördük.

Vallahi bıktım bu medyanın yalanlarından.

Alpay Özalan’ı karalamak için yaptıklarından."
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