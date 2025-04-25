Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Altaylı Saray'dan gelen talimatları açıkladı /25 Nisan 2025 10:32

Fatih Altaylı Saray'dan gelen talimatları açıkladı

Ali Palabıyık'ın hakem atamaları iddiası üzerine konuşan Fatih Altaylı, yayıncı kuruluşta kimin yorumculuk yapacağına bile Külliye'nin karar verdiğini dile getirdi.

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Gazeteci Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde Ali Palabıyık’ın hakem atamalarına Külliye’nin karar verdiği yönündeki iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kendi Youtube kanalında konuşan Fatih Altaylı, Ali Palabıyık’ın sözlerinin doğru olduğunu dile getirirken ilginç de bir iddiada bulundu.

"KÜLLİYE YAYINCI KURULUŞA DA KARIŞIYOR"
Yıllar önce kaleme aldığı bir yazıdan sonra yayıncı kuruluştan gelen telefonu açıklayan Fatih Altaylı, maçlarda yorumculuk yapacak kişilerin bile Külliye tarafından seçildiğini ifade etti.

Fatih Altaylı açıklamasında “Ali Palabıyık doğru söylüyor. Benzerini ben yaşadım. Zamanında yazdığım yazı üzerine Yayıncı kuruluş müdürü beni aradı maç anlatan kişiye kadar külliyenin karıştığını bir şey yapamadıklarını söyledi” dedi.

ALİ PALABIYIK NE DEMİŞTİ?
HT Spor canlı yayınına katılan Ali Palabıyık, hakemlerin nasıl atandığına dair gelen soru üzerine atamaları Külliye’nin yaptığını söylemişti. Ali Palabıyık’ın bu sözleri üzerine yayın kesilirken 40 dakikalık bir araya gidildi.
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