Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Altaylı tartışılan polemik için yazdı: Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı /19 Mart 2023 15:49

Fatih Altaylı tartışılan polemik için yazdı: Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı

Gazeteci Fatih Altaylı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzası için "Her türlü fırçayı hak ediyor" dediği yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı" ifadesini kullandı.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir" sözleriyle eleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hak verdi.'

"Devletin Bakanı, imzası yüzünden herkesin ve kameraların önünde 'haşlanınca' ne yalan söyleyeyim garipsedim. Sonra imzayı gördüm. Başladım gülmeye. Bakan'ın amiri ne dese haklı" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Gerçekten böyle bir imza olmaz. İlkokul 1. sınıf öğrencisine 'İmza at bakalım' desen yemin ederim daha iyi, daha kimlikli, daha kişilikli bir imza atar. Bu imza her türlü fırçayı hak ediyor.

Bakan Muş şimdi muhtemelen oturmuş imza çalışıyor, hattatlara buldurduğu bir imzayı taklit edip kendi imzası haline getirmeye uğraşıyordur. Keşke birisi kendisine daha önce 'Bu nasıl imza' dese imiş. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı."


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