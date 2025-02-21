Samanyolu Haber /Politika / Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: AKP ve CHP içerisinde paralel hareket eden iki grup... /21 Şubat 2025 12:09

Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: AKP ve CHP içerisinde paralel hareket eden iki grup...

Fatih Altaylı, AKP ve CHP içerisinde paralel hareket eden iki grubun yerel seçimi iptal ettirme çabalarının olduğunu iddia etti. Altaylı, "Yerel seçimi iptal ettirebileceklerini düşünüyorlar" dedi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, eski CHP Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'nin hakkında soruşturma başlatılan kurultay için açtığı ve mahkemenin red kararı verdiği iptal davası sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Altaylı, AKP'nin yerel seçimi iptal ettirebileceğini düşündüğünü öne sürdü.

Altaylı'nın açıklamaları şöyle:

"CHP içerisinde bir grup ve AK Parti içerisinde bir grup bunlar paralel hareket eden birbirleriyle yakın tanışan yakın hareket eden insanlar… Buradan yola çıkarak yerel seçimi iptal ettirebileceklerini düşünüyorlar. Bak sana çok iddialı bir şey söylüyorum. Yerel seçimi iptal ettirebileceklerini düşünüyorlar; yani yönetim geçersiz, bu yönetimin adayları da geçersiz. O zaman demek ki iptal edilebilir."
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