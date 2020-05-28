Fatih Altaylı'dan Buket Aydın çıkışı

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevinden istifa eden Buket Aydın şahsi Twitter hesabından açıklama yaptı.





Aydın mesajında, "Mesajlarınızı okuyorum ama hepsine cevap vermem imkânsız. Öncelikle beni sürekli soran anne babalarınıza hürmetlerimi iletin. Yeni yayın dönemi, yani eylül ayı gibi yeniden buluşacağız." ifadelerini kullandı.





Buket Aydın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İstanbul Kuzguncuk'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait araziyi 256 TL'ye kiralamasını eleştirenlere karşı Altun ailesine destek vermişti.





Aydın’ın Habertürk TV'de haber sunacağı iddiası üzerine Habertürk yazarı Fatih Altaylı iddiaların doğru olmadığını kaydetti.





Altaylı, şahsi Twitter hesabında, “Soranlar için söyleyeyim. Buket Aydın'ın eylül ayında seyircileri ile buluşacağı kanalın Habertürk ya da Ciner grubundaki herhangi başka bir kanal olmayacağını söyleyebilirim. Yalan yazmak bazı internet sitelerinin alışkanlığı haline gelmiş.” dedi.