Fatih Altay'lı'dan İBB'ye kayyım iddiası: Kulislerde konuşulan tarihi açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB’ye kayyım atanacağı yönündeki iddialara bir yenisi eklendi. Gazeteci Fatih Altaylı Youtube yayınında İBB’ye kayyım atanacağı iddiaları için kulislerde konuşulan tarihi açıkladı.





Altaylı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 23 Nisan İstanbul depremleri sonrasında yaptığı ‘İBB’ açıklamasını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AFAD’da yapılan toplantıya İBB’den hiçbir yetkili çağrılmamıştı. Altaylı dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.





İBB ÇAĞRILMADI

Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da AFAD koordinasyon toplantısına başkanlık etti.





Toplantıda AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti Genel Başkan Vekili Afkan Ala ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yer alırken toplantıya İBB’den hiçbir yetkilinin çağrılmaması dikkat çekti.





BAHÇELİ SORU İŞARETLERİNİ ARTIRDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘deprem’ açıklaması da çok konuşuldu. Bahçeli o açıklamasında kullandığı “Unutulan ve kaderine terk edilen İstanbul’un yerini, gelişen, büyüyen ve güvenliğe kavuşan İstanbul’a bırakması yakındır.” ifadeleri soru işaretlerini artırdı.





Gazeteci Fatih Altaylı Youtube yayınında AFAD’daki toplantıya İBB yetkililerinin çağrılmaması ve Bahçeli’nin açıklamasını değerlendirdi.





ALTAYLI TARİH VERDİ

Altaylı İBB’ye Kurban Bayramı’nda kayyım atanacağı iddialarının iktidar kulislerinde konuşulduğunu öne sürdü.





Ekrem İmamoğlu 19 Mart’ta ‘Kent Uzlaşısı’ ve ‘Yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmış 23 Mart’ta da ‘yolsuzluk’ dosyasından tutuklanmıştı. Savcılık ‘Kent Uzlaşısı’ dosyasından da tutuklanması için itiraz etmişti. O itiraz henüz karara bağlanmadı.