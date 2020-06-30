Samanyolu Haber /Medya / Fatih Altaylı'dan ilginç kulis bilgisi /30 Haziran 2020 12:16

Fatih Altaylı'dan ilginç kulis bilgisi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede değişiklik yapmaya hazırlandığına dair kulis bilgilerine bir yenisi daha eklendi. Çarpıcı iddiayı Habertürk yazarı Fatih Altaylı aktardı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede değişiklik için 10 Temmuz'u beklediği iddia edilmişti. Erdoğan'ın görev verdiği isimlerin bakanlıktan emekli sayılması için gereken "iki yıl fiili görev yapma şartı" 10 Temmuz 2020'de doluyor. 

Söz konusu tarih yaklaştıkça değişecek bakanlardan yeni kurulacak bakanlıklara kadar çok sayıda iddia havada uçuşuyor. 

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ ÖNEMLİ BİR BAKANI ZİYARET ETTİ

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugün yayımladığı makalede Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin ilk kabinesinde bazı değişiklikler olabileceğini iddia etti. 

"Ancak benim de kulağım delik." diyen Altaylı, "Geçenlerde bir grup çok önemli bir bakanı ziyarete gitti. Sektörün sorunlarını paylaşıp destek istemeye. Bakanın kendilerine gösterdiği ilgiden ve konulara olan hâkimiyetinden ve kendilerine verdiği destekten çok etkilenmişler." dedi. 

"AĞUSTOS'TA BURADA MI OLURUM BİLMEM!"

Altaylı şöyle devam etti: "Bakan sorunların çözümü için hemen devreye girmiş, ilgili kurumları aramış, randevularını almış ve kendilerini uğurlarken 'Gelişmelerden beni haberdar edin' demiş ve eklemiş, 'Ağustos’ta yeniden görüşelim. Tabii o gün burada mı olurum onu da kesin söyleyemem.”
Benim de duyduğum budur." ifadelerini kullandı. 

Altaylı bakanın ismini açıklamadı, ancak kulislerde sektör temsilcilerini kabul eden ismin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan olduğu iddia ediliyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fatih Altaylı'dan ilginç kulis bilgisi Sonraki Haber >>

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:30:30