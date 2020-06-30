Fatih Altaylı'dan ilginç kulis bilgisi

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede değişiklik için 10 Temmuz'u beklediği iddia edilmişti. Erdoğan'ın görev verdiği isimlerin bakanlıktan emekli sayılması için gereken "iki yıl fiili görev yapma şartı" 10 Temmuz 2020'de doluyor.







Söz konusu tarih yaklaştıkça değişecek bakanlardan yeni kurulacak bakanlıklara kadar çok sayıda iddia havada uçuşuyor.





SEKTÖR TEMSİLCİLERİ ÖNEMLİ BİR BAKANI ZİYARET ETTİ





Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugün yayımladığı makalede Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin ilk kabinesinde bazı değişiklikler olabileceğini iddia etti.





"Ancak benim de kulağım delik." diyen Altaylı, "Geçenlerde bir grup çok önemli bir bakanı ziyarete gitti. Sektörün sorunlarını paylaşıp destek istemeye. Bakanın kendilerine gösterdiği ilgiden ve konulara olan hâkimiyetinden ve kendilerine verdiği destekten çok etkilenmişler." dedi.





"AĞUSTOS'TA BURADA MI OLURUM BİLMEM!"





Altaylı şöyle devam etti: "Bakan sorunların çözümü için hemen devreye girmiş, ilgili kurumları aramış, randevularını almış ve kendilerini uğurlarken 'Gelişmelerden beni haberdar edin' demiş ve eklemiş, 'Ağustos’ta yeniden görüşelim. Tabii o gün burada mı olurum onu da kesin söyleyemem.”

Benim de duyduğum budur." ifadelerini kullandı.





Altaylı bakanın ismini açıklamadı, ancak kulislerde sektör temsilcilerini kabul eden ismin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan olduğu iddia ediliyor.