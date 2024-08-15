Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na cevap /15 Ağustos 2024 10:13

Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Fatih Altaylı, kendisine "Bu memleketi ve partimi sizlerden kurtarıncaya kadar burdayım. Beni daha fazla konuşturma" diyen eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Altaylı, "Bu kişiyle benim son söyleyeceğim cümle; ne adını anarım ne yüzünü görürüm" dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Fatih Altaylı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki sözlerine YouTube kanalında yayınladığı bir video ile yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini "Çok düzeysiz bir saldırı" diye niteleyen Altaylı şunları söyledi:

"Kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü benim ne kadar doğru söylediğimi ve AK Parti'ye hizmet eden bir piyon olduğunu bilerek veya bilmeyerek net bir şekilde ortaya koydu.

'HESABINI YARGI ÖNÜNDE VERECEK'

Bugün bana en fazla saldıranlar AK Partili troller. Kılıçdaroğlu'nun bana yönelik iftira dolu ve hesabını yargı önünde kesinlikle vereceği o iftiralarının ardından bunu köpürtenler yine AK Partililer. Bugün Kılıçdaroğlu net bir şekilde AK Parti'nin tetikçisi olduğunu ya da en azından kendisi değilse bile etrafında o metni kaleme alanların AK Parti ile nasıl içli dışlı bir ilişki içinde olduklarını görüyoruz.

Bence beni haklı çıkarak daha iyi bir hamle yapamazdı. CHP'yi yeniden ele geçirme yönündeki çıkarına dokunduysam eğer o yüzden çıldırmış. Zira o metni kaleme almak makul bir insanın işi değil. O kadar edepsiz ve terbiyesiz bir metin. O metni yazıp ona verenler bugün Türkiye'de gelinen noktadan da sorumludurlar.

Bunun temelinde de CHP kurultayında bizim Özgür Özel'e verdiğimiz destek var. Zira planlarında İstanbul'da İmamoğlu'nu, Ankara'da da Yavaş'ı aday göstermeyecekti. Ve buraları tekrar kaybedecekti CHP. O planı da anladığım kadarıyla bozmuşuz. Bunun siniriyle iktidar tetikçiliğine soyunmuş vaziyette. Bu iftiraların hesabını yargıda verecektir. Ne olduğunu göstermiş oldu.

'MESAJLARI DURUYOR, ÇIKARIRIM UTANIR'

Bu kişiyle benim son söyleyeceğim cümle 'ne adını anarım ne yüzünü görürüm' Bu söylediklerinde çok geçmişe falan gitmiş, benim Hürriyet'ten ayrılmama falan gitmiş. Ondan sonra 20 kere falan konuk oldu. Mesajları duruyor, çıkarırım utanır. Kendisi biliyor ne yazdığını."
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