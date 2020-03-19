Fatih Altaylı'dan paket çıkışı

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüs paketi hayal kırıklığına sebep oldu.





Erdoğan'ın paketi sosyal medyada Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerin Koronavirüs paketleri ile mukayese edilirken, "Onlar bedava kolonya dağıtmayı akıl edememiş. 500 bin liralık konutlar için kredi oranını yüzde 80'den yüzde 90'a çıkarmayı da becerememişler." ifadeleri kullanıldı.





Paketi eleştiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı çalışanların unutulmasına anlam veremediğini belirtti.





ALTAYLI'DAN İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİNE: ARKADAN KONUŞMAK SERBEST





Altaylı iş dünyası temsilcilerinin iki yüzlü davrandığını da ima etti: “Pek çok sektörün temsilcileri de 'memnunmuş gibi' yaptılar. En azından 'resmi görüşleri' öyle. Arkadan konuşmak ise elbette serbest."





"Dediğim gibi pakette olumlu yönler olmakla beraber gelişmiş ülkelerde açıklanan paketlerden hayli uzak bir içerik çıktı bizimkinin içinden." diyen Altaylı, "Elbette aynısını beklemiyorduk. Herkes gücüne göre, fakat yine de daha incelikli düşünülmüş olabilirdi.” dedi.





Konaklama Vergisi'nin ertelenmesini kriz şartlarına anlamsız olduğuna işaret eden Altaylı, "İyi de konaklayan yok ki, vergisinin ertelenmesinin bir işlevi olsun. Turizmcilerin kredi taksitleri, elektrik paraları, su paraları kapıya dayandı. Yarın pek çok turistik tesis bu paraları ödeyemediği için ya bankalarla karşı karşıya gelecek ya elektrik şirketleri ile ya da belediyelerle. Bunlara bir erteleme, tesislere düşük faizli bir geçici koruma sağlanamaz mıydı?"





İŞLETMELER KRİZDE YETİM BIRAKILDI





Hizmet sektörünün emek yoğun bir sektör olduğuna işaret eden Altaylı, "En büyük sorun burada. Burada işletmelere işsizlik fonundan 4-5 ay maaş desteği sağlanıp, işletmelerin yetimmiş gibi elemanlarını işten çıkarmaları engellenemez miydi? Zaten dünya rekoruna doğru koşan gerçek işsizlik oranlarını daha da arttırmak kimin işine gelir!" ifadelerini kullandı.





Altaylı'ya göre kamu bankaları veya Merkez Bankası, Batı'daki muadilleri gibi “helikopter” gibi davranıp mali piyasaları rahatlatmalıydı.





Habertürk yazarı, “Emekliye yapılan tamam da hâlâ emeğini satmaya çalışan niye unutuluyor. Onu anlamak mümkün değil!” yorumunu yaptı.





KİM, HANGİ PAKETİ AÇIKLADI?





Erdoğan'ın dün açıkladığı pakete göre en düşük emekli maaşı 1.500 TL'ye çıkarılırken, 65 yaş ve üzerindekilere ücretsiz kolonya dağıtılacak.





Amerika Birleşik Devletleri 1,7 trilyon dolar, Almanya 614 milyar dolar, Fransa 350 milyar dolar, Kanada 100 milyar dolar, Avrupa Merkez Bankası 750 milyar euro, Uluslararasa Para Fonu (IMF) 1 trilyon dolar, Japonya 500 milyar dolar büyüklüğünde destek paketlere açıklamıştı.