Samanyolu Haber /Medya / Fatih Altaylı'dan "paralel devlet" çıkışı /20 Nisan 2020 12:41

Fatih Altaylı'dan "paralel devlet" çıkışı

Gazeteci Fatih Altaylı muhalefet partilerine mensup belediyelerin yardım dağıtmasını yasaklayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine ilginç bir teklifte bulundu.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mensup belediyelerin Korona salgınında zor durumda kalanlara yardım dağıtmasını "Paralel devlet yapılanması" nitelendirmişti. 

AKP'li Ünal'ın sözlerini bugün yayımlanan makalede eleştiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "AKP artık devlet olmuş." tespitinde bulundu. 

"Oysa belediyenin, belediyelerin hele de böyle bir dönemde vatandaşa şu veya bu şekilde yardım etmesinden hem daha doğal hem daha elzem bir şey yok." ifadelerini kullanan Altaylı hükûmete keskin bir teklifte bulundu: "Belediyeyi 'paralel devlet' olarak görmek ise Türkiye’de aslında yeni bir döneme geçtiğimizin işareti. Kaldırın belediyeleri siz sağ ben salim!" 

ALTAYLI'DAN MAHİR ÜNAL'A: HEMEN YENİ BİR ANAYASA TEKLİFİ VERİN

Altaylı, "Anlaşılan o ki AKP'li belediye yaparsa mesele yok, fakat AKP'li olmayan bir belediye yaparsa 'paralel devlet yapılanması'. Böyle bir durumda Mahir Bey ve arkadaşlarının hemen yeni bir anayasa teklifi vermeleri gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Altaylı, "Bu yeni anayasada belediye adlı kurumların 'Paralel devlet yapılanmasına neden olabilecekleri' için kaldırılması ve onun yerine belediye başkanlarının merkezi otorite tarafından atanması sistemi getirilebilir. Bu vatandaşın da lehinedir." dedi. 

Makalede şu satırlar dikkati çekti: "Durduk yerde on milyonlarca vatandaş 'Paralel bir devlet yapılanmasına' oy verme riskinden uzak tutulmuş, vatandaşın muhalefete oy vererek suç işlemesinin önüne de geçilmiş olunur." 
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