Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Altaylı'dan sürpriz istifa /17 Mayıs 2023 08:30

Fatih Altaylı'dan sürpriz istifa

Teke Tek" programının sunuculuğunu yapan gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldığını açıkladı. Köşesinden okuyucularına 'veda' eden Altaylı, yazılarına kişisel internet sitesinden devam edeceğini söyledi.

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Habertürk'te yayınlanan "Teke Tek", "Teke Tek Özel" ve "Teke Tek Bilim" programların sunuculuğunu yapan gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldığını açıkladı.


İşte Altaylı'nın son köşe yazısı:

"Gerçekten hesabını tutmadım, bilmiyorum bu kaçıncı. Veda... Evet, veda. Şimdi de Habertürk mazime gömülüyor. Bu Habertürk sayfalarında okuyacağınız son yazım. Kim bilir belki de, gecikmiş bir son yazı. 2005 yılında, Hürriyet'ten ayrıldığımda bana kucak açan Ciner Grubu'nda 18. yılım olmuş hiç çaktırmadan. Yaşlandıkça hayat hızlı akıyor, vallahi hiç anlamadım nasıl geçti.

Habertürk'ü birlikte kurduğum tüm çalışma arkadaşlarıma, medyadaki sayıları giderek azalan pırlanta gibi gazetecilere ama özellikle ve özellikle beraber çalışmaktan büyük keyif aldığım ve kardeşim gibi gördüğüm birkaç çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum. Onlar kendini bilir.

Arkamda bıraktığım tüm genç arkadaşlarıma da minnettarım, bunca yıldır benim gibi "Huylu" bir adama "Abi" dedikleri için. Sizlere de beni hep okuduğunuz, hiç yalnız hissettirmediğiniz, bazen kızsanız da güvenmeye devam ettiğiniz, benden vazgeçmediğiniz, varlığınızla gösterdiğiniz güç ve destek için büyük bir teşekkür borçluyum. Ama ben de Habertürk'le ilgili olumlu ya da olumsuz her şeyi benden bilmenize göğüs gerdim, onu da unutmayın:) Ama artık yokum. Hoşça kalın... Görüşmek üzere.

NOT: Bundan böyle, medyada kimseye patron diyecek gücüm takatim yok. Saygı duyacağım öyle birini de zaten göremiyorum. Ama bir süre sonra yazılarıma fatihaltayli.com.tr adresinden devam etmeyi planlıyorum. Sonrasına bakarız."
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