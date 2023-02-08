Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Altaylı'nın yardım programına RTÜK izin vermedi /08 Şubat 2023 23:03

Fatih Altaylı'nın yardım programına RTÜK izin vermedi

Gazeteci Fatih Altaylı, depremzedeler için yapmak istedikleri yardım ve destek programının iktidarın sansür aygıtı haline gelen RTÜK tarafından engellendiğini açıkladı.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi. Binlerce yurttaş hayatını kaybederken Türkiye enkazlardan gelecek iyi haberleri bekliyor. 

"RTÜK 'YARDIM PROGRAMI YAPMAYIN' DEDİ"
Habertürk'te program yapan gazeteci Fatih Altaylı, üç televizyon kanalından ortak yayımlanan programda depremzedeler için afet bölgesine yardım kampanyası düzenlemeyi planladıklarını aktardı. Altaylı, planın 'son dakikada', Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından gelen 'Bunu yapmayın' talimatıyla iptal edildiğini açıkladı.

Altaylı şunları kaydetti:

"Aslında biz bu akşam başka bir şey planlamıştık. Bu akşam yardım ve destek programı yapmak istiyorduk. Sanatçılar, sporcular, ülkeden ve yurtdışından. Bilim adamları, iş insanları... Depremdeki bir kısım ihtiyaçları gidermek için bir kampanya yapacaktık. Amacımız konteyner evler alabilmekti. Bir kaç bin tane bile olsa sağlamak için.

Ancak son dakikada bize dediler ki, RTÜK'ten gelen bir talimatla, 'Bunu yapmayın' dendi. Ortak bir yayın olacakmış galiba, bilemiyoruz... Uymak zorunda olduğumuz kurallar var ne yazık ki, katılsak da katılmasak da..."
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