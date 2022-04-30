Fatih Altaylı'yı da hacklemişler

Twitter’da haber paylaşımıyla bilinen İbrahim Haskoloğlu, kendisine bir hacker grubunun ulaşıp e-devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediklerini belirtmiş, bazı devlet yetkililerinin bilgilerinin kendisiyle paylaşıldığını söylemişti.



Haskoloğlu, 12 Nisan’da Twitter’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan’a ait olduğu iddia edilen kimlik kartlarını paylaşmıştı.



Bunun üzerine İstanbul başsavcılığı Haskoloğlu hakkında ‘kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirme ve yayma’ suçundan soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Haskoloğlu, aynı suçtan tutuklanmış, iki hafta sonra da tahliye edilmişti.



Nevşin Mengü 'Memleketin hacker'ı bile gerizekalı, bilgilerini çaldığı kişilerden WhatsApp grubu kurmuş' dedi, konuşmaları paylaştıNevşin Mengü 'Memleketin hacker'ı bile gerizekalı, bilgilerini çaldığı kişilerden WhatsApp grubu kurmuş' dedi, konuşmaları paylaştı





Türkiye’de vatandaşların devlet hizmetlerine elektronik ortamda erişebilmesini sağlayan e-devlet’ten veri sızdırıldığına dair iddialar da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yalanlanmıştı.



Ancak iddialar durmuyor. Gazeteci Fatih Portakal, geçen hafta kişisel verilerinin kendisine ulaştırıldığını belirterek “İddia etmiyorum, gerçek. Kişisel verilerimiz çalındı” demişti.



Habertürk’teki köşesinde Fatih Altaylı da hackerların kendisine ulaşarak kimlik bilgilerini, ev adresini gönderdiğini yazdı. Altaylı, kendisinin dahi unuttuğu tapu, arazi bilgilerinin bile hackerların elinde olduğunu söyledi.



İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirten Altaylı, hackerların WhatsApp’da grup açarak diğer gazetecilerin de bilgilerini paylaştığını bildirdi.



Altaylı yazıyı şöyle bitirdi: ”En iyisi ben İçişleri Bakanlığı’nı da dava edeyim ki, gerçek ortaya yargı yoluyla çıksın.”