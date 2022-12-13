Fatih Camii’nde zimmet skandalı: 20 yıl boyunca milyonlarca lirayı iç etmişler

Fatih Camii’nde en az 20 yıldır zimmete para geçirdikleri öne sürülen 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin, zimmetlerine geçirdikleri milyonlarca lira ile arsa, tarla ve daire satın aldıkları iddia edildi.

Artı Gerçek’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 17 Kasım’da suç duyurusu yapıldı. Şikâyetçi konumda, Fatih’in Eski Eserlerini İhya ve Koruma Derneği ile dernek başkanı İ. A. yer aldı. Artı Gerçek, tarihi camide yıllarca yaşandığı iddia edilen zimmet soruşturmasının detaylarına ulaştı.

Savcılık dosyasında üç isim şüpheli konumda bulunuyor. Bu kişilerden Ahmet Ali Rıza A., 22 yıldır dernek yönetiminde ve kurumun tüm mali işleri ile ilgilenen kişi. İlahiyat fakültesinde görevli Mahmut A. ise dosyanın bir numaralı şüphelisi Ali Rıza A.’nın kardeşi. Bir diğer şüpheli Recep Ö. ise dernekte başkan yardımcısı. Bu kişi aynı zamanda derneğe bağlı Fatih Kur’an Kursu’nun da yöneticisi.





GELİRİ BAĞIŞLARDAN





Kuruluşu 40 yıl geriye giden derneğin temel amacı, Fatih Kur’an Kursu’nda dini eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak. Derneğin gelirlerini bağışlar oluşturuyor. Özellikle her Cuma namazı çıkışı, cami avlusuna konulan 6 ayrı para kasasına yapılan bağışlar, derneğin düzenli gelir elde ettiği bir nokta. Yanı sıra, dini günlerde, bayramlarda ve Ramazan ayında yapılan bağışlar dışında külliyede bulunan kantin ve otopark işletmesi de derneğin gelir elde ettiği yerler arasında.





YENİ BAŞKAN KAYITLARI İSTEDİ





Suç duyurusuna göre geçen yıl dernekte seçim oldu. Deri sektöründe faaliyet gösteren İ. A., derneğin yeni başkanı olarak seçildi. Yeni başkan ilk olarak derneğin gelir-giderlerini kontrol etmek için ilgili kayıtları, sorumlu kişi Ahmet Ali Rıza A.’dan istedi. İddiaya göre, ilgili evraklar başkana sunulmadı. Aynı zamanda A.’nın eniştesi de olan dernek başkan yardımcısı Recep Ö.’nün de aynı tutumu göstermesi İ. A.’da bir dizi şüphenin oluşmasına neden oldu.





‘AİLE ŞİRKETİ GİBİ KULLANDILAR’





Savcılık dilekçesinde bu durum “Şüpheliler, kendilerini derneğin derin sahibi sanıp, derneğin gelirlerini giderlerini göstermeyerek ve zimmetlerine geçirerek derneği bir nevi aile şirketi gibi kullanmışlardır” ifadeleri ile anlatıldı. Başkan ve ekibi bu aşamadan sonra şüphelileri takip etti.





İLK SAYIMDA TUTAR EKSİK ÇIKTI





Cuma namazı çıkışları yapılan bağışların eksiksiz kayda geçirilip geçirilmediğini kontrol etmekle başladılar. İ. A. ile beraberindeki üç kişi, 12 Ağustos 2022 günü bağış yapılan altı kutudaki paraları sayarak tutanağa geçirdi. Sayımda, toplam 19 bin 520 TL, 150 Euro ile 5 dolar bağış yapıldığı anlaşıldı. Sayımı yapılan paralar tekrar aynı kutulara konuldu ve beklenmeye başlandı. Bu kez, yıllardır paraların sayımını yapan Ahmet Ali Rıza A. sayım işlemini tek başına yaptı. Ancak bu kişinin belirttiği rakam, dört kişinin imzasını taşıyan tutanaktaki rakamın oldukça altında kaldı.





SAYIM YAPILDIĞINDAN HABERİ YOKTU





İ. A. ve beraberindekiler, bir hafta sonra, 19 Ağustos 2022 Cuma günü de aynı işlemi yaptı. Yapılan sayımda 28 bin 685 TL, 260 dolar ve 25 Euro’nun olduğu tutanak altına alındı. Anılan gün, Gökçeada’da tatilde bulunan Ahmet Ali Rıza A., yapılan sayımdan habersiz, çıkan paranın 4 bin 520 TL olduğu yönünde makbuz hazırladı. Bu işlem 16 Eylül 2022 günü de tekrarlandı. Başkan İ. A. ve beraberindeki üç kişi toplamda 16 bin 935 TL ve 100 dolar bağış yapıldığını tutanak altına aldı. A., ise 6 kutuda 6 bin 735 TL çıktığına dair makbuz hazırladı.





‘İŞ-KUR’DAN GELEN PARA ZİMMETE GEÇTİ’





Başkan İ. A., Cuma namazı çıkışlarında toplanan paraların büyük bir bölümünün zimmete geçirildiğini tespit ettikten sonra araştırmalarını derinleştirdi. Yapılan araştırmalarda, camii cemaatinin yaptığı bağışların yanı sıra kantin işletmesinde alınan paraların bir bölümünün de zimmete geçirildiği anlaşıldı. Benzer şekilde İŞ-Kur’un, derneğin sekiz çalışanı için her ay yaptığı 14 bin 590 liranın da zimmete geçirildiği tespit edildi.





KUTUDA 1 KİLO 100 GRAM ALTIN ÇIKTI





Çalışmalarını sürdüren dernek başkanı İ. A. ve ekibi, derneğin karar defterine ulaşmak istedi. Dernek odasında yapılan arama esnasında ilginç bir durum ile karşılaşıldı. İ. A. ve beraberindekiler, karton kutuda, 3 poşet içinde 2 adet 250 gram, 4 adet 100 gram, 4 adet de 50 gram olmak üzere toplamda 1.100 gram altın buldu. Bulunan altınlar tutanak altına alındı ve vakıf müdürü M. A. E.’nin kasasına konuldu. Bu esnada, A.’ya ait bir ajanda da bulundu. Söz konusu ajandada, geçen Ramazan ayında 336 bin 630 lira toplanmasına rağmen 32 bin 630 lira toplandığına dair makbuz hazırlandığı görüldü. Anılan altının parasal tutarı ise 1.2 milyon TL.





‘ALTINIM KAYIP’ DİYE GELDİ





Bu olaydan kısa bir süre sonra Ahmet Ali Rıza A., başkan İ. A.’nın yanına gelerek bir miktar altınının kaybolduğunu söyledi. İ. A. olaya ilişkin tutanak hazırlayıp A.’nın da imza atmasını istedi. Ancak A., tutanağı imzalamak istemedi.





‘TARLA, ARSA VE DAİRE ALDILAR’





Dernekte yıllarca toplanan paraların zimmete geçirildiğine ilişkin birtakım deliller elde eden İ. A. ve ekibi, bu kez şüphelilere yönelik mal varlığı araştırmasına girdi. Savcılık başvuru dilekçesinde, şüphelilerin sadece bir maaşla edinemeyecekleri milyonlarca liralık menkul ve gayrimenkule sahip oldukları öne sürüldü. Dilekçede, şüphelilerin kendileri ve aile üyeleri adına Kocaeli Şekerpınar’da, Çatalca Binkılıç ve Kabakça’da, İstanbul Başakşehir, Bahçeşehir ve Kayaşehir ile Afyon’da çok sayıda tarla, arsa, daire ve dükkân aldıkları iddia edildi. Dilekçede, “Bir kısım tapularda dernek odasında görülmüştür” denildi. Suç duyurusunun devamında “Şüphelilerin aleyhine olan somut delillerle dernek ve uhdelerinde bulunan başka bir vakıfın 20 yıl sömürüldüğü anlaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.





YAPI KOOPERATİFİ KURMUŞ





Öte yandan, Artı Gerçek’in yaptığı araştırmaya göre Ahmet Ali Rıza A., beraberindeki altı kişi ile geçen yıl bir yapı kooperatifi kurdu. Vadiköy Evleri Konut Yapı Kooperatifi geçen yıl Çatalca Binkılıç’ta 18 dönümlük bir tarla aldı. Kooperatif yönetimi, anılan arazide imar çıkması ile birlikte konut projesi geliştirmeyi planlıyor. Konu ile ilgili görüşlerini almak istediğimiz üç şüpheliden de dönüş olmadı. Dernek avukatı ise, Artı Gerçek’in sorusu üzerine, bu aşamada herhangi bir görüş beyan etmeyeceklerini bildirdi.