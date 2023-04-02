Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Erbakan: 'Erdoğan aday olamaz' /02 Nisan 2023 08:06

Fatih Erbakan: 'Erdoğan aday olamaz'

Cumhur İttifakı'na destek olmayacağını açıklayıp, 'müstakil' şekilde adaylığını koymasının ardından, Erdoğan'la görüşmesi sonrası U dönüşü yaparak Cumhur İttifakı'na desteğini duyuran Fatih Erbakan'ın, geçmişte Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasıyla ilgili kullandığı ifadeler tekrar gündem oldu.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde aday olabilmesiyle ilgili geçen yıl yaptığı açıklamalar tekrar gündem oldu.

Erbakan'ın, söz konusu görüntülerde "Buna baktığınız zaman 2014 ve 2018 dolayısıyla 2 kere seçilmiş artık 3. kez seçime girmesi hukuken mümkün görünmüyor" dediği görüldü.

NE OLMUŞTU?
Yeniden Refah Partisi (YRP), 14 Mayıs seçimlerindeki tutumunda değişikliğe gitti. Daha önce seçimlere kendi ismi ve logosuyla gireceğini açıklayan parti, Cumhur İttifakı'na katılmaya karar verdiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini vurgulayarak şunları kaydetmişti:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti ile Külliye'de bir araya geldik. Partimizin talepleri konusunda anlaşmaya vardık. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim alanlarında kendi amblemimizle Cumhur İttifakı'nda seçime girme kararı almış bulunuyoruz.

Cumhur ittifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba genel merkezimize ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz."

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