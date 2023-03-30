Fatih Erbakan: İnce'nin Millet İttifakı'na katılmaması ilk turda Cumhur İttifakı'nın kazanmasına yol açabilir

"Asgari ücret yeterli değil"





tv100'de Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Erbakan'ın açıklamalarından satır başları:- Genç kesimden giden de var gitmeyen de var. İttifak kararından bazı seçmenlerimiz, üyelerimiz tasvip etmeyip gittikleri oldu ama gelenlerin çok daha fazla olduğunu müşahade ediyoruz. İttifak kararımızın ardından AK Parti seçmeninin büyük seçmeni Refah Partisi’nin uzantısı, bu kesimden çok ciddi teveccüh ve tebrik tepkileri alıyoruz. Genç kesim biraz daha duygusal ve heyecanlı yaklaşabiliyor. Bizim çizgimizde bir sıkıntı yok- Milli Görüş’ün temel çizgilerinde mutabakat olursa bir araya gelebiliriz, bir herhangi bir milletvekilliği, bakanlık pazarlığı yapmıyoruz. Onlar da en son görüşmemizde böyle bir mutabakat imzalamak istemediler.- Biz bu ittifaka girdik diye geçmişte yanlış dediklerimize doğru diyecek halimiz yok. İnşallah Meclis’te daha güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Biz yanlışları düzeltmek, doğruyu tebrik etmek için yola çıktık. Eksikleri tamamlamak adına bir mutabakat metni var.- Biz şu anda AK Partili olmadık, geçmişte söylediğimiz eksiklerin hala olduğunu söylüyoruz, bütün söylemlerimizi net bir şekilde mutabakat metnine koyduk. Seçimden sonra müstakil bir parti olarak çalışmamıza devam edeceğiz.- "Biz herhangi bir yanlışa ortak olmak için değil yanlışları birlikte düzeltelim diye geliyoruz. Biz dün yanlış dediğimize bugün de yanlış diyoruz." diyen Erbakan, Işık'ın "Gördüğünüz en büyük yanlış neydi?" sorusuna "Paylaşımda adalet konusunu her zaman söyledik" yanıtını verdi.- Biz prensipler noktasında, prensipler üzerine oluşmuş bir kararla buradayız. Bu mutabakat metninde uzlaşma oldu eğer uzlaşma olmasaydı biz girmiyorduk.- Ekonomide katma değer malların üretimi ve yüksek teknoloji ihracatına önem verilmesi. Faiz yükünün azalmasına yönelik olarak denk bütçenin sağlanması, ilave borçlanmadan kaçınılması, israfın önlenmesi.- (Temel Karamollaoğlu ile arasında ne var?) Temel Bey'in yaşı itibarıyla bu konuya çok girmek istemiyorum. Genel başkan yardımcılarımız daha ziyadesiyle gereken cevapları verdiler. ‘Mücahit Kılıçdaroğlu’ diye paylaşım yapmaları, yıllarca Erbakan hocamızın yanında çalışıp en sonunda Kılıçdaroğlu’nun spikerliğini yapma noktasına gelmesi. Kılıçdaroğlu, Erbakan hocamızın cezasının ev hapsine çevrilmemesi için imza veren vekillerden bir tanesi.AK Parti’ye küskün seçmen üzerinde Erbakan hocanın etkisi var. Yeniden Refah Partisi’nin ittifaka katılmasının pozitif etkisi olacaktır. Millet İttifakı’nın başı dertten kurtulmuyor dün PKK’nın üst düzey yöneticisi Kılıçdaroğlu’na desteğiyle ilgili açıklama yaptı- Işık'ın "Asgari ücreti yeterli buluyor musunuz?" sorusuna Erbakan "Bulmuyoruz tabi ki, 13-14 bin lira olması gerekirdi. Açlık sınırı şu anda 9600 lira, asgari ücret açlık sınırının altında. " cevabını verdi.- En son Türkiye genelinde Aralık ayında anket yaptık. 1600 denek ile... Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 8,5 civarında oy çıktı.1 sene önce yaptığımızda ise yüzde 9 civarında oy çıktı. 8,9,10 bandında bir oyumuz olduğunu ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı'na katılmamızla daha da artacaktır.- Bizim partimizde bir parti içi disiplin var. Bizim 50 senelik milli görüş geçmişimizden gelen prensiplerimiz var. Bu prensipler doğrultusunda bütün istişareler yapılır, herkes fikirlerini söyler. Ve en sonunda da genel başkan bir karar verir, buna uyulur. Karşı çıkanlar 'bu olursa biz yokuz' tarzında çıkışta bulunmadı. 'Biz bunun davamız, partimiz için uygun olmayacağını düşünüyoruz' dedi, diğer kesim de 'uygun görüyoruz' dedi. Hepsi dinlendi, istişare yapıldı. Mutabık kalınmasıyla biz ittifak kararı aldık. Karşı çıkanların tamamına yakını bu kararın arkasında durduklarını ifade ettiler.- Işık'ın "Kendi listelerinizden giriyorsunuz değil mi?" sorusunu Erbakan "Bütün seçim bölgelerinde kendi listelerimizle, kendi adaylarımızla müstakil bir biçimde giriyoruz ve burada herhangi bir baraj endişesi olmadan seçmen Yeniden Refah Partisi’ne oy verebilecek." şeklinde yanıtladı.