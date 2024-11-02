Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Erbakan'dan Ahmet Özer açıklaması: İçimiz tam manasıyla rahat değil /02 Kasım 2024 15:20

Fatih Erbakan'dan Ahmet Özer açıklaması: İçimiz tam manasıyla rahat değil

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ilişkin açıklama yaptı. Erbakan, "İçimiz tam manasıyla rahat değil" dedi.

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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla çarşamba gece yarısı tutuklandı.

Özer’in tutuklanmasının ardından yerine bir gecede Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı'na getirilen Can Aksoy kayyım olarak atandı.

'İÇİMİZ TAM TAMANASIYLA RAHAT DEĞİL'

Tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ilişkin açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bununla ilgili iktidar kanadı çok ciddi iddialar, deliller var diyor. Ancak muhalefet kanadı özellikle de tabii CHP, bunların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, bunun siyasi bir süreç olduğunu ifade ediyor. Tabi Türkiye'de yıllardan beri yaşadığımız hukuki süreçler yargıya, adalet kurumuna güvenin sarsılmış olması dolayısıyla bizim de içimiz tam manasıyla rahat değil, ancak iktidarın söylediklerinin doğru olmasını temenni ediyoruz" dedi.

'DAHA UYGUN OLACAĞINI İFADE EDİYORUZ'

"Bunun siyasi bir süreç değil, hukuki bir süreç olmasını temenni ediyoruz" diyen Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak burada tabii kayyım atanması yerine daha önce de ifade ettiğimiz gibi belediye meclisinin seçeceği, görevlendireceği bir belediye başkan vekilinin bu görevi yapmasının daha uygun olacağını ifade ediyoruz."
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