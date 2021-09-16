Samanyolu Haber /Politika / Fatih Erbakan'dan çifte maaş açıklaması /16 Eylül 2021 22:05

Fatih Erbakan'dan çifte maaş açıklaması

Son dönemde sık sık gündeme gelen birden çok maaş alan bürokratları ve bu uygulamaya izin veren yetkilileri eleştiren Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizim iktidarımızda 2, 3, 5 ve 15 maaş alan bir bürokrat kalmayacak." ifadelerini kullandı.

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, kararlılıkla hedefe yürümeye devam ettiklerini belirterek, "Yeniden 83 milyonun yüzünü güldürmek üzere bu şanlı yürüyüşü başlattık." ifadelerini kullandı ve "Milli görüş ikinci 40 yılda bütün iç ve dış borcu bitirecek. Makam odası ve makam arabası saltanatına son vereceğiz. Bizim iktidarımızda 2, 3, 5 ve 15 maaş alan bir bürokrat kalmayacak." açıklamalarını yaptı. 

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanlığı binasının açılışı ve çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye geldi. Partililerle birlikte il binasına gelen Fatih Erbakan, şöyle konuştu: 

"Bizim siyasetimiz dünyacı bir siyaset değil, ahiret öncelikli bir siyasettir. Bizim siyasetimiz, siyaseti ticaret olarak gören bir anlayış değil, siyaseti ibadet olarak yapan bir siyaset anlayışıdır. Eğer böyle siyaset yaparsanız mazlumun derdi ile dertlenirsiniz, ezilenin derdi ile dertlenirsiniz, dar gelirlinin, çiftçinin, emekçinin, milyonlarca dar gelirli insanın derdiyle dertlenirsiniz. Öyle olunca da 'Halka hizmet Hakka hizmettir' anlayışıyla 'insanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır' anlayışıyla milli görüşün birinci 40 yılındaki efsane hizmetleri gerçekleştirirsiniz. Yeniden 83 milyonun yüzünü güldürmek üzere bu şanlı yürüyüşü başlattık ve emin adımlarla, kararlılıkla, hedefe yürümeye devam ediyoruz” 

İktidara gelmeleri durumunda yapacakları icraatları anlatan Erbakan, "Allah'ın izniyle en kısa zamanda geleceğiz, bu milletin yüzünü yine milli görüşle güldüreceğiz. Milli görüş ikinci 40 yılda bütün iç ve dış borcu bitirecek. Makam odası ve makam arabası saltanatına son vereceğiz. Bizim iktidarımızda 2, 3, 5 ve 15 maaş alan bir bürokrat kalmayacak. Bunun sözünü veriyoruz. Çünkü milli görüş demek israftan, ateşten kaçar gibi kaçmak demek." ifadelerini kullandı.
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