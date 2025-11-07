Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Erbakan'dan flaş sözler: 'Erdoğan operasyonları bizzat yürütüyor, telefonla arıyor' /07 Kasım 2025 13:31

Fatih Erbakan'dan flaş sözler: 'Erdoğan operasyonları bizzat yürütüyor, telefonla arıyor'

Partisinden AKP’ye yapılan transferlerle ilgili konuşan YRP lideri Fatih Erbakan, “Belediye başkanlarının bir partiden diğerine -özellikle iktidar partisine- geçirilmesi operasyonu, bizzat Sayın Cumhurbaşkanı’nın takip ettiği, rozet taktığı, arayıp telefonla davet ettiği belediye başkanlarımız var. Bu konuya bu kadar önem veriyorlar” iddiasında bulundu.

SHABER3.COM

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi öncesinde basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

"OPERASYONU, BİZZAT SAYIN CUMHURBAŞKANI’NIN TAKİP ETTİĞİ..."
Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, Yeniden Refah Partili bazı belediye başkanlarının istifasına ilişkin bir sorun üzerine şöyle konuştu:
 

"Belediye başkanlarının istifası konusu sadece Yeniden Refah Partisi’nin konusu değil. Yeniden Refah Partisi’ndeki belediye başkanları, dünya görüşü olarak, yaşantı olarak AK Parti’ye daha yakın durumdalar. Ama bu dünya görüşü, yaşantı ve siyasi çizgi olarak AK Parti’ye çok daha uzak olan CHP’li belediye başkanlarının da AK Parti’ye geçtiği bir dönemi yaşıyoruz.

Burada bunun önemli bir sebebi, maalesef menfaat yoluyla veya baskı, tehdit, siyasi şantaj yoluyla belediye başkanlarının bir partiden diğerine -özellikle iktidar partisine- geçirilmesi operasyonu, bizzat Sayın Cumhurbaşkanı’nın takip ettiği, rozet taktığı, arayıp telefonla davet ettiği belediye başkanlarımız var. Bu konuya bu kadar önem veriyorlar. Çünkü iktidarın erime sürecinde olduğunu görüyorlar ve bu erimenin perdelenmesi verilebilmesi için bu çalışmayı yapıyorlar.

Burada bir siyasi şantaj ve baskı oluyor. Buna da bu insanlar dayanamıyor. Bu durum CHP için de söz konusu. Beykoz, Aydın ve başka yerlerde örneği var. Maalesef bu belediye başkanları ciddi bir siyasi şantajla karşı karşıya kalıyorlar. Benzer durum anayasa değişikliği açısından milletvekillerine yapılıyor."
