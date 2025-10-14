Fatih Erbakan'dan imalı gönderme: Öcalan gelemiyorsa Bahçeli İmralı'ya gitsin

Söz konusu tartışmalara tepki gösteren Erbakan, “Madem Öcalan Meclis’e gelemiyor, o zaman onu Meclis’e davet eden Sayın Bahçeli İmralı’ya onun yanına gitsin. Sonrasında da kendisi gelip komisyonu bilgilendirsin” dedi.





Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, komisyonun PKK terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmesi yönündeki tartışmalara tepki gösterdi. Erbakan, “Madem Öcalan Meclis’e gelemiyor, o zaman onu Meclis’e davet eden Sayın Bahçeli İmralı’ya onun yanına gitsin” dedi.TBMM’de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmesi yönündeki tartışmalar gündemdeyken, Fatih Erbakan’dan dikkat çeken bir öneri geldi.“Bilindiği üzere milletimize büyük acılar yaşatan terör sorununun çözülmesi için TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oluşturuldu. Bu komisyondan bir heyetin İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüşmesi konusu ise uzun zamandır gündemi meşgul ediyor” diyen Erbakan şöyle konuştu:“Biz Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki; TBMM’yi temsil eden bu komisyonun İmralı’ya gitmesi doğru değildir. Eğer Abdullah Öcalan’la bir görüşme yapılacaksa bunu bizzat Sayın Devlet Bahçeli yapsın.Sayın Bahçeli bütün bu süreci başlatan ve Öcalan’la görüşülmesi gerektiğini ifade eden, Öcalan’ın görüşleri çok önemlidir diyen bir kimse olarak İmralı’ya gitsin ve Öcalan’la baş başa görüşsün.Madem Öcalan Meclis’e gelemiyor, o zaman onu Meclis’e davet eden Sayın Bahçeli İmralı’ya onun yanına gitsin. Sonrasında da kendisi gelip komisyonu bilgilendirsin.”