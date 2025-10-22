Fatih Erbakan'dan kulis bilgisi: “Ankara, ...’nu istiyor”

Now TV’ye konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Ankara’da kulağıma gelen bilgiler” diyerek dikkat çekici bir kulis paylaştı. Erbakan, iktidarın Kılıçdaroğlu’nu neden tercih edeceğini ise şu sözlerle açıkladı: “Çünkü Kılıçdaroğlu olunca ‘Bay Kemal’ diyorlar, efendim ‘Tuncelili’ olmasından ötürü bir takım tartışmalar açıyorlar ve daha önceki seçimde de biliyorsunuz Kılıçdaroğlu zaten kaybetmişti, birçok muhalefet partisinin desteğine rağmen… Diğer taraftan Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş aday olduğu takdirde (Erdoğan’ın) kaybetme olasılığı çok yüksek. Böyle olunca tabii, ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nu getirelim, kontrollü bir seçim yapalım’ (diyorlar.)”

Koltuğu bırakmama hırsı ters teper!



Fatih Erbakan, bu tür hamlelerin millet tarafından görüldüğünü ve “koltuğu bırakmama hırsının” ters tepeceğini ifade etti. İktidarın bu planının da sonuç vermeyeceğini belirten Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı: “Tabii millet bunları görüyor, ciddi bir tepki doğuyor. Bu inatlaşma ve koltuğu bırakmama hırsı ters tepiyor. Bizim Anadolu’da gördüğümüz o. Siz, Kılıçdaroğlu’nu getirelim, Mansur Bey’i, İmamoğlu’nu yasaklayalım derken bir yandan Fatih Erbakan, bir başkası çıkar, yine kaybedersiniz. Sandığa gittikleri müddetçe bundan kaçış olmayacak. Zaten ekonomik olarak da, adalet bakımından da Türkiye gerçekten bir çöküşün içerisine geldi.”