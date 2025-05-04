Fatih Erbakan'dan yeni ittifak mesajı: Üç partinin ismini tek tek saydı

Türkiye’de erken seçim tartışmaları siyasetin ana gündemlerinden biri olmaya devam ederken, muhalefet iktidara bu konuda yüklenmeyi sürdürüyor. Olası bir erken seçim senaryosunda partiler arası ittifak kulisleri hareketlenirken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.





Sözcü'de yer alan habere göre partisinin il başkanları toplantısı öncesi konuşan Erbakan, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını vurgulayan Erbakan, “Yeniden Refah Partisi, üye sayısı ve oy oranıyla ülkenin 3 büyük partisinden biri haline geldi. Milli görüş mirasına sahip çıkan bir parti olarak büyüme potansiyelimiz her zaman yüksek” dedi.





'CUMHUR İTTİFAKI İLE TEKRAR MÜMKÜN DEĞİL'

“Bize gelmek isteyen herkese kapımız açık” ifadesiyle partisinin kapılarını geniş tuttuğunu belirten Erbakan, Cumhur İttifakı ile yeniden bir araya gelmenin mümkün olmadığını net bir şekilde ifade etti. Erbakan, “Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı ilan ettik ve bu konuda geri dönüş söz konusu değil. Baraj problemimiz de bulunmuyor” diye konuştu.





'ÜÇ PARTİYLE İTTİFAK YAPABİLİRİZ'

Erbakan, olası bir erken seçimde yeni ittifaklara açık olduklarının sinyalini verdi. Yerel seçimlerde 2 milyon 995 bin oyla yüzde 7 oy oranına ulaştıklarını, bugün ise 650 bin üyeyle daha güçlü bir konumda olduklarını belirten Erbakan, “Seçimlere daha güçlü girmek ve sinerji oluşturmak için milletvekili seçimlerinde bir ittifak içinde yer alabiliriz. Bu kapsamda Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak ihtimali olabilir. Ancak şu ana kadar bu konuda herhangi bir görüşme olmadı” dedi.





Erbakan, ittifak olmasa dahi barajı aşma konusunda sorun yaşamayacaklarını sözlerine ekledi.