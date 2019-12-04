Fatih Keskin, Erdoğan istediği için gözaltında!

SAMANYOLUHABER- Bosna Hersek’in Bihaç şehrinde Richmond Park Bihaç Koleji'nin müdürü Fatih Keskin’in bir işlem için davet edildiği Yabancılar Şubesi’nde mesnetsiz bir geretçe ile gözaltına alınmıştı.







Süresiz ikamet izni olmasına rağmen Keskin’in maruz kaldığı hukuksuzluk “Daha önce Kosova, Moldova, Gabon, Pakistan, Azerbaycan, Malezya ve Ukrayna’nın da aralarında bulunduğu 18 ülkeden 100’e yakın Hizmet Hareketi gönüllüsünü kaçıran Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yeni bir kaçırma vakası için zemin mi hazırlıyor?” sorusunu gündeme getirdi.





Ailesi, öğrencileri ve velileri Keskin’in can güvenliğinden endişe ediyor. Bosna Hersek muhalefeti de gözaltı kararına tepki gösterdi.





“ERDOĞAN’IN SİPARİŞİ ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI”





Bizim Parti’den (Nasa Stranka/NS) yapılan açıklamada, gözaltı işleminde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolüne işaret edilerek, "Keskin'in Erdoğan'ın özel siparişi üzerine tamamen siyasi sebeplerle gözaltına alındığından hiç şüphemiz yok." denildi.

Açıklamada benzer yöntemlerle Türkiye’de 21 bin öğretmenin yargılama olmadan tutuklandığı vurgulandı.





“Erdoğan rejimi aynı uygulamayı burada da yapmak istiyor.” ifadelerini yer verilen açıklamada, “Erdoğan’ın Bosna Hersek Cumhurbaşkanı konseyi üyelerine sözlü siparişi üzerine polisimiz tutuklamalar yapıyor.” tespiti dikkati çekti.





FATİH KESKİN HAKKINDA MAHKEME KARARI YOK





Bosna Hersek'te kanuni ikamet ve çalışma izinleri eğitimcilerin Türkiye’ye iade edilmek istendiğine işaret eden açıklama şöyle devam etti: “Kaldı ki bu kişilerin ne Bosna Hersek'te ne de Türkiye’de haklarında herhangi bir mahkeme kararı yok. Yine bu kişilerle alakalı Interpol’ün (Uluslararası Polis Teşkilatı) yayımladığı bir karar söz konusu değil.”





NS açıklamasında Erdoğan’ın iddia ettiği gibi Hizmet Hareketi’nin terör örgütü olarak tanımlamadığının altı çizildi: “Birleşmiş Milletler ya da herhangi bir uluslararası kurum 'FETO' diye bir terör örgütü tanımamaktadır.”





Öğretmen Fatih Keskin'in derhal serbest bırakılması için yapılan çağrılar arasında Bizim Parti'nin (NS) açıklaması dikkati çekti. NS'den yapılan açıklamada polisin ve ilgili makamların anayasaya ve uluslararası hukuka riayet etmesi gerektiğinin altı çizilirken, "Biz demokratik bir Bosna Hersek devletinde mi yaşıyoruz veya Erdoğan’ın her istediğini yaptığı bir Türk toprağında mı?” sorusu yöneltildi.





“BOSNA HERSEK DEVLETİ ERDOĞAN KARŞISINDA KÜÇÜK DÜŞÜRÜLÜYOR”





“Keskin'in gözaltına alınması Bosna Hersek devletini Erdoğan karşısında küçük düşürüyor ve bütün Bosna Hersek vatandaşlarını lekeliyor.” sözlerinin akabinde NS açıklamasında, “Biz polisimizin de adliyemizin de Erdoğan rejiminin uzun kolları olmasını istemiyoruz. Bosna Hersek devlet organlarından bu gibi vakalarda anayasaya, uluslararasi anlaşmalara ve Bosna Hersek’in imza koyduğu anlaşmalara uygun, kamuya açık bir şekilde süreci değerlendirmelerini bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.





Açıklamanın sonunda şu soru yöneltildi: “Biz demokratik bir Bosna Hersek devletinde mi yaşıyoruz veya Erdoğan’ın her istediğini yaptığı bir Türk toprağında mı?”





FATİH KESKİN İKİ GÜNDÜR GÖZALTINDA





Bosna Hersek’in Bihaç şehrinde Richmond Park Bihaç Koleji'nin müdürü Fatih Keskin dün Yabancılar Şubesi'ne çağrılarak sürekli ikamet izninin iptal edildiği söylendi.





Kendisine hiçbir gerekçe sunulmayan Keskin daha sonra Saraybosna'ya sevk edilerek Göçmen Merkezi'ne götürüldü. Keskin'in Göçmen Merkezi'nde elverişsiz şartlarda tutulduğu öğrenildi.





Yakınları ve öğrencileri Keskin'in hukuksuz bir şekilde MİT marifeti ile Türkiye'ye teslim edilmesinden ve can güvenliğinden endişe ediyor.





Yetkililerin Keskin'in avukatına herhangi bir "sınır dışı kararı" olmayacağına dair taahhütte bulunduğu belirtiliyor.





Ailesi belirsizliğin biran önce son bulması için uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulunuyor.



