Samanyolu Haber /Gündem / 'Fatih Keskin'in tutuklanması Bosna Hersek halkına karşı gerçek bir terör eylemidir' /05 Aralık 2019 12:30

'Fatih Keskin'in tutuklanması Bosna Hersek halkına karşı gerçek bir terör eylemidir'

Süresiz ikamet ve çalışma izni olmasına rağmen öğretmen Fatih Keskin'in dün Bosna Hersek'te gözaltına alınmasına ülkedeki muhalefet de tepki gösterdi.

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Bosna-Hersek Sosyal Demokrat Partisi, süresiz ikamet ve çalışma izni olmasına rağmen öğretmen Fatih Keskin'in tutuklanmasını kınadı. 

Partinin resmi açıklamasında 'Bosna-Hersek'te yirmi yılı aşkın bir süredir yaşayan ve çalışan bir kişinin tutuklanması ve Bosnalı nesiller yetiştirmesi, İkdidardaki SDA partisinin oluşturduğu sistem için bir tehdit olarak gördüklerinin en iyi örneğidir.' denildi . 


Ayrıca Sosyal Demokrat Partisi açıklamasında  Bosna Hersek'te yabancı ülke kanun ve Anayasasının uygulanamayacğının da altını çiziyor: 

SDP , Bosna-Hersek'te, Türkiye, Sırbistan, Hırvatistan veya başka bir ülkenin  yasaları, anayasaları ve kurallarının uygulanmamasını açıkça getirmek istiyor. Ülkeyi Yabancı devletlerin çıkarlarına sunulanlar, Bosna-Hersek'te  devletinin gerçek düşmanlarıdır.

Aslında  Fatih Keskin'i tutuklama eylemi, Bosna Hersek'in tüm sakinlerini korkutan gerçek bir sistemli terör eylemidir. Bu nedenle, hepimiz kendimize İktidardaki  SDA'ya uyarlanmış bir sisteme tehdit olarak gözaltına alınacak, soruşturulacak ve hapsedilecek bir sonraki işaretli vatandaşın kim olabileceğini, iddianameye ve savunmaya maruz kalmadan veya şüphe uyandırmadıklarını sormamız gerekiyor. Bosna Hersek'in yetkili makamlarını, yirmi yıl sonra Öğretmen Keskin'in Bosna Hersek'in çıkarları için nasıl  bir tehdit oluşturduğu sonucuna varıldığı sorusuna cevap vermeye davet ediyoruz.


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