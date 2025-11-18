Fatih Koleji’nin kurucu öğretmeni Uğur Öztaş hapiste felç geçirdi

Ne olacak,ölsün mü?









Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın mezun olduğu Fatih Koleji’nin kurucularından ve ilk öğretmenlerinden olan Öztaş’ın sağlık durumuna ilişkin bilgiyi, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu X hesabından paylaştı. Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenerek,“Ölünce mi infaz erteleme verilecek!?” diye tepki gösterdi.Gergerlioğlu paylaşımında, “Uğur Öztaş emekli bir öğretmen. 8 yıl 9 ay ceza aldı. 88 yaşında, ağır hastaydı, uzun süredir baştan savılıyordu. Sonunda felç geçirdi. İzmir Şehir Hastanesi’nde bakıma muhtaç halde ama ziyarete bile zor izin veriliyor! Ne olacak, ölsün mü?” ifadelerini kullandı.Ölünce mi infaz erteleme verilecek.!? @yilmaztuncUğur Öztaş, emekli öğretmen, 8 yıl 89 ay ceza aldı, 88 yaşında bir mahpus, ağır hastaydı, baştan savılıyordu.Sonunda felç geçirdi, İzmir Şehir hast. de, bakıma muhtaç ama ziyarete bile zor izin veriliyor!KENDİ ANLATMIYLA UĞUR ÖZTAŞUğur Öztaş, hayatını on yıl önce KHK ile kapatılan Irmak TV’ye anlatmıştı:“1937 Amasya doğumluyum. İlkokulu Amasya’da bitirdim. Ortaokulu İstanbul Çengelköy’de askeri okulda okudum. Daha sonra uçaksavar okulunu Tuzla’da okudum. 1956’da mezun oldum. Astsubay olarak hayata başladım. 1963 yılında evlendim. Dört kardeşiz. Babam çok küçük yaşlarda vefat etti. Annem de 1994’te vefat etti. 1971’in sonuna kadar ben orduda astsubay olarak görev yaptım. Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdim. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. 1972-1974 yılları arasında Adıyaman’da hem öğretmen hem idareci olarak çalıştım. 1974’te İzmir’e tayinim çıktı. Namık Kemal Lisesi’nde orada da beş yıl vazife yaptım. İzmir Karabağlar Cumhuriyet Lisesi’nde müdürlük yaptım. 1981’in sonunda emekli oldum. Bir müddet Sızıntı’da çalıştım. Daha sonra İstanbul’daki Özel Fatih Koleji’nin kuruluşunda bulundum, tam beş yıl. Üç yıl Zaman’da çalıştım. Daha sonra İzmir’e döndüm. İki yıl Yamanlar’da, dört yıl da Malhatun Koleji’nde görev yaptım. Kısaca özgeçmişim böyle.”