Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Koleji’nin yağmalanan eşyaları bakanlık salonlarında /11 Nisan 2022 13:18

Fatih Koleji’nin yağmalanan eşyaları bakanlık salonlarında

Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın da mezun olduğu Fatih Koleji’nin 15 Temmuz sonrası el konulan spor malzemeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı salonlarda, kolejin adı sansürlenerek kullanıldığı ortaya çıktı.

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Kapatılan özel eğitim kurumları arasında olan Fatih Koleji’nin spor malzemeleri, Bakırköy İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda kullanılıyor.

Üzerlerindeki “Fatih Koleji” amblemi, “Fark Koleji” yazılı bir bantla gizlenen eşyalar arasında antrenman ve fitness için kullanılan adım platformları bulunuyor.

Eşyaların Fatih Koleji’ne ait olduğu, bir vatandaş tarafından çekilen fotoğraflarla ortaya çıktı. Fotoğraflarda, malzemelerin üzerindeki Fark Koleji yazısının yere düştüğü ve Fatih Koleji’nin adının ortaya çıktığı görülüyor.

İstanbul’da yaklaşık 15 kolej, Fatih Eğitim Kurumları’na bağlı olarak öğrenci yetiştiriyordu. AKP’li birçok siyasetçinin çocuklarının da öğrenim gördüğü Fatih Koleji’nin mezunları arasında Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak da yer alıyor.

15 Temmuz’dan sonra Türkiye’de “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında 1.043 özel öğretim kurumu kapatıldı. Bu eğitim kurumları arasında Fatih, Şifa, Gediz, İzmir, Süleyman Şah’ın da olduğu 15 üniversite var.




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