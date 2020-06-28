Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Mehmet Maçoğlu’nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı! /28 Haziran 2020 09:21

Fatih Mehmet Maçoğlu’nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı!

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun corona virüsü tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi. Ayrıca Maçoğlu’nun eşi ve kızının da corona virüsü testi sonuçlarının pozitif çıktığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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22 Haziran tarihinde boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yapılan corona virüsü testi sonucu pozitif çıkmıştı.

Tunceli İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, Maçoğlu'nun tedavisine evde devam edileceğini bildirdi.

Dr. Özdemir, şunları söyledi:

* 22 Haziran 2020 tarihinde hastanemize başvuran Tunceli Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu'nun tedavisi hastanemizde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tamamlamış olup, tedavisinin devamını evinde sürdürecektir.

* Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın takipleri hekimlerimiz tarafından yapılacaktır. Maçoğlu ailesinin karantina süreci devam etmektedir.

* Pandemi süresince vatandaşlarımızın maskesiz sokağa çıkmamasını ve sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyum göstermelerinin önemini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

EŞİ VE KIZINDA DA CORONA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Maçoğlu'nun eşi Gülistan ile kızı Ezgi İmran'ın da yapılan testlerinin pozitif çıktığı ancak genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“DAHA İYİ HİSSEDİYORUM”


Maçoğlu, Twitter hesabından da sağlığıyla ilgili son duruma ilişkin yaptığı paylaşımda “Şu an kendimi ilk güne oranla daha iyi hissediyorum. Doktorlar ve sağlık emekçisi arkadaşlarımız çok iyi bir tedavi süreci uyguladı. Bütün doktorlara, sağlık emekçilerine burada tedavi gören hastalara gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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