Samanyolu Haber /Dünya / Fatih öğretmenden sonra Büşra öğretmen de serbest /18 Aralık 2019 21:44

Fatih öğretmenden sonra Büşra öğretmen de serbest

Aynı okulda meslektaşı, Romen vatandaşı Hüseyin Ervin ile evli olan İngilizce öğretmeni Büşra Nur Ervin çıkarıldığı Bükreş Temyiz Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. Mahkeme, Ervin’in Türkiye'ye iade talebinin hukuki mesnetten mahrum olduğuna hükmederek talebi reddetti.

Fatih Öğretmen Bosna'da görevinin başında

Romanya’da Lumina okullarında İngilizce öğretmenliği yapan Büşra Nur Ervin bu sabah Bükreş’teki evinde gözaltına alınmıştı.

Romen vatandaşı Hüseyin Ervin ile evli olan Büşra öğretmen, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin iade talebi üzerine sabah erken saatlerde başşehir Bükreş'te ikamet ettiği evinde gözaltına alındı. 

EŞİ ROMEN VATANDAŞI

Polis merkezindeki işlemlerin akabinde ifade vermek üzere başsavcılığa götürülen Büşra öğretmenin Romen vatandaşı olması sebebiyle yapılan işlemin "hukuksuz" olduğu belirtildi.

Aynı okulda meslektaşı, Romen vatandaşı Hüseyin Ervin ile evli olan Büşra Nur öğretmen çıkarıldığı Bükreş Temyiz Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. 

Mahkeme, Büşra Nur Ervin’in iade talebini reddetti.

BOSNA HERSEK'TE HÂKİMLER VAR!

Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik cadı avını yurt dışında da devam ettirmek isteyen AKP hükümeti, Bosna Hersek'te öğretmenlik yapan ve bu ülkede sürekli ikamet izni bulunan Fatih Keskin'in iadesini talep etmişti. 

Mahkeme iade talebini hukuksuz bulmuş ve Yabancılar Şubesi'nin "ikamet iznini iptal kararını" da iptal etmişti.  
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