Fatih Portakal'dan AYM ve AİHM çıkışı

Kişisel verilerinin neden bazı gazetelere sızdırıldığını soran, yanıt alamayınca da CİMER'e başvuran FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, gelen yanıtın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a tepki gösterdi.





FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ın Seferihisar'daki evinin kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine başlatılan incelemenin ardından çekilen fotoğrafların iktidara yakın medya kuruluşlarının eline geçmesi ve kişisel bilgilerinin sızdırılması ile ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı.





Sosyal medya hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen yanıtı paylaşan Portakal, "Sadece devlette olması gereken fotolar nasıl çalındı? Yandaş gazete çalışanlarına servisi kim yaptı!? İçinizde bir şebeke var farkındasınız değil mi?" ifadelerini kullandı.





Konunun takipçisi olacağını belirten Fatih Portakal, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvuracağını, sonuç alamaması halinde durumu AYM ve AİHM'e taşıyacağını belirtti.





Gazeteci Fatih Portakal'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:





"Hepsini okursanız durumu net anlayabilirsiniz:





1-Kisisel verilerimin çalınıp sızdırılmasıyla ilgili bilgilendirme yazısı nihayet @csbgovtr hukuk hizmetleri müdürü tarafından avukatıma gönderildi. E-devlet'te yanıt hala yok. Her neyse 2 sayfalık cevapta özetle şunlar deniyor:





2- Cvp: Yer eşi üstüne başvuruyu o yapmalıydı? Soru:Biz karı kocayız medeni kanuna göre malımız ortak bunu bilmiyor musunuz?#Mernis’e göre kayıtlı adresim burası. Onu bile araştırmamışlar.





3- Cvp: @csbgovtr

Hukuk müdürü Ahmet Küçükler bakanlık arşivindeki fotolar için hiçbir yayın organı ya da kişilere servis yapılmadığını iddia ediyor! Soru: İyi de, ben vermediğime göre birileri yandaş medyaya verdi! Kim verdi?





4- Cvp: Başvuru kişisel verileri koruma kapsamında değerlenemezmiş! Soru: Yine soruyorum, sadece devlette olması gereken fotolar nasıl çalındı? Yandaş gazete çalışanlarına servisi kim yaptı!? İçinizde bir şebeke var farkındasınız değil mi?





5- Cvp: @murat_kurum’un başında olduğu @csbgovtr iddialarımızı doğrular bulgulara ulaşamamış! Soru: Ulaşmak istememiş olabilir misiniz? Gözümün içine baka baka yalan söylüyorlar. Akıllımla dalga geçmenin ötesinde saf yerine koyuyorlar.





6- 2 sayfalık cevap yazısında ancak kendilerini komik duruma düşrüyorlar! “İnsan haklarına saygılı hukuk devleti”ymiş! Birey olarak hakkımı savunamamak ve alamamaktan artık çok sıkıldım.Sırada @KVKKurumu var. Sonuna kadar gideceğim. Olmuyorsa @AYMBASKANLIGI o da olmazsa #AİHM..."





Ne olmuştu?





İzmir'in Seferihisar ilçesinde, gazeteci Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal tarafından 2015 yılında kurulan çiftlikte, kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.





Yapılan ilk incelemede, ailenin 3 parça yapı için 2018 yılında çıkarılan İmar Barışı yasasından faydalandığı tespit edildi. 2016 yılında yapılan 36 metrekare alana sahip atölye olarak kullanılan ahşap bina, depo olarak kullanılan 21 metrekarelik bina ve önündeki pergoleli mutfak olarak kullanılan bölüm ile hobi odası olarak kullanılan 10 metrekarelik ahşap bina için yapı kayıt belgesi alındığı saptandı. Fotoğraflarla da tespit edildi.





Portakal, dosyadaki fotoğrafların iktidara yakın medya kuruluşlarının eline geçmesi ve kişisel bilgilerinin sızdırılması ile ilgili sosyal medya hesabından birçok kez tepki gösterip "Devlet denilen aygıta güveni zedeliyorlar. Foto uçtuğuna göre rapor da uçar! Değil mi?" demişti.