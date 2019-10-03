Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal da adaylıktan çekildi /03 Ekim 2019 08:51

Fatih Portakal da adaylıktan çekildi

Sunucu Didem Arslan'ın ardından Fatih Portakal da Altın Kelebek ödüllerine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

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Habertürk TV’de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı adlı programının sunucusu Didem Arslan Yılmaz'ın Altın Kelebek Ödül Töreni için “tiyatro” ifadesini kullanması dikkat çekmişti.

Dün gün içerisinde kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Yılmaz, Altın Kelebek ödüllerine aday gösterildiğini, ödül törenini şaibeli olarak gördüğü için adaylıktan çıkmak istediğini belirtmişti.

Didem Arslan Yılmaz, son yıllarda ödüllerin tartışmalı olarak dağıtıldığı iddiaları üzerine “bu tiyatronun içinde yer almak istemem” ifadelerini kullanmıştı.  

Aynı tepki FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’dan da geldi. Gece saatlerinde bir paylaşım yapan Portakal, “#Altınkelebek’e aday adayi olduğumu öğrendim. Aday adaylığında yer alan ismimin çıkarılmasını istiyorum. Gerekçem, Didem Aslan’ın düşündüğü gibi sonucunun önceden belli olması. Yetkililer talebimi dikkate alırlar umarim. Oyununuzun parçası olmak istemiyorum” ifadelerini paylaştı.
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