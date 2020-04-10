Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal’dan AKP’ye eleştiri /10 Nisan 2020 21:25

Fatih Portakal’dan AKP’ye eleştiri

Gazeteci Fatih Portakal, korona krizi döneminde işten çıkarmaların 3 ay yasaklanması kararını değerlendirdi. Portakal, “Siyaseten AKP kendine kötülük yapıyor. Sonucuna katlanır” dedi.

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Twitter hesabından paylaşım yapan Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, AKP iktidarının işten çıkarmaları 3 ay ertelemesini yorumladı. Ancak kararın işveren lehine olduğuna dikkat çekti. “Böyle bir ortam içinde dahi işveren adına siyasi hesaplar… Siyaseten AKP kendine kötülük yapıyor. Sonucuna katlanır” sözleriyle iktidarı eleştirdi.
 
Portakal, şu ifadeleri kullandı: “İktidarın işten çıkarmaları 3 ay ertelemesi iyi. Ancak, püf nokta ücretsiz izne göndermenin işverenin önceliği olacağı, gelecekte yasallığa evrilebilecek olması. Böyle bir ortam içinde dahi işveren adına siyasi hesaplar… Siyaseten AKP kendine kötülük yapıyor. Sonucuna katlanır.”

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