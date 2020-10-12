Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal haberciliğe geri dönüyor: Yeni adresini duyurdu /12 Ekim 2020 12:35

Fatih Portakal haberciliğe geri dönüyor: Yeni adresini duyurdu

Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalında haberciliğe ve sorunların üzerine gitmeye devam edeceğini duyurdu. Portakal ayrıca, röportajların da olacağını belirtti.

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Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Portakal, kişisel sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımla haberciliğe devam edeceğini duyurdu.

YouTube'ta 20 günde 200 bin takipçiye ulaştığını duyuran Fatih Portakal, yeni haberlere ve röportajlara kendisine ait YouTube kanalında devam edeceğini ifade etti.

Portakal, şöyle konuştu:

"Aslında emekli olduktan sonra, işi bıraktıktan sonra sosyal medyada olacağımı düşünüyordum ama bu kadar fazla olacağını düşünmüyordum. Özellikle YouTube'ta. Artık insanlara ulaşmanın bir sınırı yok, sadece televizyon ortamından yapılamayacağını görüyorsunuz. Bu yüzden YouTube'a girme kararı aldım. 20 günde 200 bin aboneyi geçtik."

"SORUNLARI ORTAYA ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİM"
"Burada yapmak istediğim yine sorunları ortaya çıkarmak ve üzerine gidip bilgisi olanlardan bilgi almak ve bunları sizlerle paylaşmak. Zaman zaman canlı yayına konuklar da alacağım. Hepinizin sesini duyuracağım."
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