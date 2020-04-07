Durumdan vazife çıkaran savcılığa koştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün FOX TV ana haber spikeri Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.





Bugün de durumdan vazife çıkan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Portakal'ı savcılığa şikâyet etti.





BDDK avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden suç duyurusunda bulundu.





Dilekçede Portakal'ın şahsi Twitter hesabında paylaştığı şu mesajın suç teşkil ettiği iddia edildi: "Tekalif-i Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!"





FATİH PORTAKAL'A "BANKALARIN İTİBARINI ZEDELEDİ" İTHAMI





BDDK Hukuk İşleri Daire Başkanlığı'nca yapılan suç duyurusunda bankaların ülke ekonomisini etkileme imkânına sahip son derece önemli mali kuruluşlar oldukları ifade edildi.







Bankalara duyulan güveni sarsabilecek mahiyetteki haber ve yayınların, yalnızca ilgili banka veya bankalara değil, sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine sebep olabileceği kaydedilen dilekçede, Portakal'ın eylemlerinin Bankacılık Kanunu'nun 74'üncü ve 158'inci maddeleri gereği suç teşkil ettiği ifade edildi.





ERDOĞAN DA "IBAN KAMPANYASINI ELEŞTİRDİ" DİYE ŞİKÂYET ETTİ





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, Portakal'ın halktan yardım toplanmasını eleştirdiği ana haber bültenindeki sözlerinin yer aldığı dilekçe ile dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.