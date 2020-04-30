Fatih Portakal hakkında 3 yıl hapis istemi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü ile mücadele kapsamında başlattığı “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasının tanıtımında ‘Tekalifi Milliye' benzetmesi yapmış, Erdoğan’ın bu sözleri kamuoyunda çokça konuşulmuştu.







Konuyla ilgili sosyal medya hesabından “Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef” diye tweet atan FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal hakkında soruşturma başlatılmıştı.





3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ





Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Portakal hakkında, Bankacılık Kanunu’nu ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.





İddianamede Portakal'ın, Bankacılık Kanunu’nun “Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz” hükmüne ilişkin hazırlandığı bildirildi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede soruşturmanın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nın suç duyurusu üzerine başlatıldığı belirtildi.





ALGI OLUŞTURMAYA YÖNELİK OLDUĞU KANAATİNE VARILDI





İddianamede Fatih Portakal’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla algı oluşturmaya çalıştığı vurgulanarak şöyle denildi: “Bankacılık Kanunu 74’ncü madde gerekçesi ve ülkemizin Covid-19 ile yaptığı mücadele ortamı dikkate alındığında, şüphelinin yaptığı paylaşımın bankalarda mevduatı ve tasarrufu bulunan mudilerin paralarını devlet tarafından korona virüs salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu kanaatine varılmıştır.”