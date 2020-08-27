Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal son görüntüsünü paylaştı /27 Ağustos 2020 22:14

Fatih Portakal son görüntüsünü paylaştı

Fox TV ile yollarını ayırma kararı alan kanalın ana haber sunucusu Fatih Portakal, son halinin fotoğrafını sosyal medyadan yazdığı mesajla birlikte paylaştı.

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Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar alarak emekli olduğunu açıklayan FOX TV Ana Haber eski sunucusu Fatih Portakal'dan yeni bir paylaşımda daha geldi. Portakal; "TBT falan değil bugün şu an... Önemli olan da bu an... Çünkü bir daha yaşanmayacak. Bitti gitti..." dedi.

Emekli olma kararı alan FOX TV Ana Haber eski sunucusu Fatih Portakal yeni bir paylaşımda bulundu.Portakal, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar alarak emekli olup Seferihisar'da hayatını sürdüreceğini açıklamıştı.  

FATİH PORTAKAL'DAN YENİ PAYLAŞIM 
Fatih Portakal, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"TBT falan değil bugün şu an... Önemli olan da bu an... Çünkü bir daha yaşanmayacak. Bitti gitti...

Sakalı kesmeyecek olmak da harika. Her gün traş olmamak da... Zamansız ve plansız yaşamaksa o tartışmasız en güzel..." 


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