Fatih Portakal tek tek sıraladı: Kayyım sırası o belediyelere gelebilir

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyım atanması sonrası SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklama geldi. İktidarın yeni operasyonlar düzenleyebileceğine vurgu yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı;







*Dün çekiyorsun bu operasyonu tutukluyorsun. Aynı gün sabaha karşı kayyımı da atıyorsun. Resmi biraz daha büyüttüğümüzde hedef nereye doğru gidecek? Hedef Ekrem İmamoğlu olabilir mi?





*Yarın Akdeniz ve Toros'a girse kim ne yapabilecek, 'hukukun kararını bekleyelim diyecekler' bu kadar basit... Kafalarında şu anki operasyon nedir? Bence işi daha da büyütecekler. Bu DEM'e de uzanabilir...







*Sen daha 15 gün öncesine kadar Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırmışsın, kimileri neredeyse alkışlayacaktı, bugün geldiğimiz noktada bir operasyon çekiyorsun.*MHP'li İsmet Büyükataman, Akdeniz ve Toros belediyelerini de demiş, onları durduran bir şey yok. Her şeyi yapabilecek güce sahip.*Yüksek güvenlikli 'Kapalı ceza infaz kurumunda elde edilen doküman içeriğinde Ahmet Özer'le ilgili' diyor...*Arkadaş yüksek güvenlikli cezaevine sen dokümanı nasıl sokabiliyorsun? Bu cezaevindeki bir mahkumdan doküman bulmuşlar, kim bu mahkum. Siz de üretebilirsiniz bu dokümanı size de güven olmaz ki...*Pervasızlık devam edecek, diz çöktüğün an tepene binecekler. Diz çökmek yok...