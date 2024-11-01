Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal tek tek sıraladı: Kayyım sırası o belediyelere gelebilir /01 Kasım 2024 00:54

Fatih Portakal tek tek sıraladı: Kayyım sırası o belediyelere gelebilir

Fatih Portakal, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyım atanması sonrası 3 belediyeye dikkat çekti.

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyım atanması sonrası SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklama geldi. İktidarın yeni operasyonlar düzenleyebileceğine vurgu yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı;

EKREM İMAMOĞLU DETAYI

*Sen daha 15 gün öncesine kadar Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırmışsın, kimileri neredeyse alkışlayacaktı, bugün geldiğimiz noktada bir operasyon çekiyorsun.

*Dün çekiyorsun bu operasyonu tutukluyorsun. Aynı gün sabaha karşı kayyımı da atıyorsun. Resmi biraz daha büyüttüğümüzde hedef nereye doğru gidecek? Hedef Ekrem İmamoğlu olabilir mi?

AKDENİZ VE TOROS BELEDİYELERİ...

*MHP'li İsmet Büyükataman, Akdeniz ve Toros belediyelerini de demiş, onları durduran bir şey yok. Her şeyi yapabilecek güce sahip.

*Yarın Akdeniz ve Toros'a girse kim ne yapabilecek, 'hukukun kararını bekleyelim diyecekler' bu kadar basit... Kafalarında şu anki operasyon nedir? Bence işi daha da büyütecekler. Bu DEM'e de uzanabilir...

"YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVİNE O DÖKÜMAN NASIL GİRDİ?"

*Yüksek güvenlikli 'Kapalı ceza infaz kurumunda elde edilen doküman içeriğinde Ahmet Özer'le ilgili' diyor...

*Arkadaş yüksek güvenlikli cezaevine sen dokümanı nasıl sokabiliyorsun? Bu cezaevindeki bir mahkumdan doküman bulmuşlar, kim bu mahkum. Siz de üretebilirsiniz bu dokümanı size de güven olmaz ki...

*Pervasızlık devam edecek, diz çöktüğün an tepene binecekler. Diz çökmek yok...
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