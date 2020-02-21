Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal ve Fox TV'den bir cevap yok /21 Şubat 2020 17:55

Fatih Portakal ve Fox TV'den bir cevap yok

Pakistan’dan kaçırılan öğretmen Mesut Kaçmaz, FOX ANA haber bülteninde kendisinden terörist gibi sözeden Fatih Portakal’a çağrıda bulunmuştu. Bugüne kadar Kaçmaz ailesi şu ana kadar bir cevap verdi .

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Geçtiğimiz ay , Mesut Kaçmaz, Fatih Portakal’ın FOX Ana Haber Bülteni’nde kendisini terörist gibi gösteren yayınının videosunu paylaştı ve “Haberde bahsettiğiniz Mesut Kaçmaz benim. Haberi cezaevinde dehşet içinde izledim. 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra 1 bucuk yıl önce tahliye oldum. Beni terörle ilişkilendiren haberinizden doğan söz hakkımı canlı yayında kullanmak istiyorum.” diye mesaj göndermişti . 
 Mesajın üzerinden bir ay geçmesine rağmen FOX TV yönetiminden ve Fatih Portakal'dan bir cevap yok. Bu durumu yine sosyal medyadan duyuran Mesut Kaçmaz'ın eşi Meral Kaçmaz ailesinin çağrısını yeniledi 


Mesut Kaçmaz, Pakistan’dan kaçırılmış, işkence edilmiş ve 9 ay cezaevinde tutulmuştu. FOX haberde Fatih Portakal, Mesut Kaçmaz’ı Abdullah Öcalan’ın Kenya’dan getirilişiyle kıyaslıyor, haberin görüntülerinde ise gizemli ve Kaçmaz’a ait olmayan görüntüler kullanılıyordu.
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