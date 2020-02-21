Fatih Portakal ve Fox TV'den bir cevap yok

Geçtiğimiz ay , Mesut Kaçmaz, Fatih Portakal’ın FOX Ana Haber Bülteni’nde kendisini terörist gibi gösteren yayınının videosunu paylaştı ve “Haberde bahsettiğiniz Mesut Kaçmaz benim. Haberi cezaevinde dehşet içinde izledim. 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra 1 bucuk yıl önce tahliye oldum. Beni terörle ilişkilendiren haberinizden doğan söz hakkımı canlı yayında kullanmak istiyorum.” diye mesaj göndermişti .

Mesajın üzerinden bir ay geçmesine rağmen FOX TV yönetiminden ve Fatih Portakal'dan bir cevap yok. Bu durumu yine sosyal medyadan duyuran Mesut Kaçmaz'ın eşi Meral Kaçmaz ailesinin çağrısını yeniledi









Mesut Kaçmaz, Pakistan’dan kaçırılmış, işkence edilmiş ve 9 ay cezaevinde tutulmuştu. FOX haberde Fatih Portakal, Mesut Kaçmaz’ı Abdullah Öcalan’ın Kenya’dan getirilişiyle kıyaslıyor, haberin görüntülerinde ise gizemli ve Kaçmaz’a ait olmayan görüntüler kullanılıyordu.