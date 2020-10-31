Fatih Portakal veryansın etti

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İzmir Depremi'ne rağmen ara verilmediğine işaret ederek, "Bu nasıl duyarsızlık! Deprem oldu, 26 kişi öldü ve enkaz altında insanlar var. Acı ve yas varken Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı yapılıyor. Yarın da ödül töreni." ifadelerini kullandı.





Portakal, şahsi Twitten hesabında şu ifadeleri kullandı: "Tsunami yaşandı. Marina darmadağın oldu. Acı ve yas varken Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı yapılıyor. Yarın da ödül töreni. Umarım tören partili degildir. Acı bir taraftan Korona bir taraftan. Nasıl olacak?"





29 EKİM'DE DOLMABAHÇE ÖNÜNDE BAŞLADI





Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı, 29 Ekim’de İstanbul Dolmabahçe önünde başlamıştı. Bugün ve yarın yapılacak yarışın ardından kazanan ekibe, yarın düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası verilecek.





Dün İzmir'in Seferihisar açıklarında 6,8 büyüklüğündeki deprem İzmir'in üç ilçesinde onlarca evin yıkılmasına yol açtı. Şu ana kadar 35 kişinin hayatını kaybettiği, 700'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.