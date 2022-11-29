Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal 'yüzde 99.9' diyerek Altılı Masa'dan çıkacak adayı açıkladı /29 Kasım 2022 16:20

Fatih Portakal 'yüzde 99.9' diyerek Altılı Masa'dan çıkacak adayı açıkladı

Fatih Portakal, 'Ankara'da kaldığım 2-3 saatlik süreç bana yetti. Eğer 6'lı Masa'nın adayı 6 liderden biri olacaksa net bir şekilde o isim Kemal Kılıçdaroğlu' dedi.

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Gazeteci Fatih Portakal, 6'lı Masa'nın adayına dair açıklamada bulundu.

"Dün açıklanan 6'lı masanın anayasa taslağında 7 yıl süre sonunda cumhurbaşkanı olan kişi bir daha siyasete dönmeyecek denildi. Ben size hemen elenenleri sayıyorum" diyen Portakal, Ekrem İmamoğlu, Akşener ve Babacan'ın doğrudan elendiğini söyledi.

Mansur Yavaş'ın HDP tarafından ambargolu olduğunu dile getiren Portakal, "Ankara'da kaldığım 2-3 saatlik süreç bana yetti. Eğer 6'lı Masa'nın adayı 6 liderden biri olacaksa net bir şekilde o isim Kemal Kılıçdaroğlu. Anlatılan vasıfların hepsi Kılıçdaroğlu'nd
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