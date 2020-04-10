Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal'dan '3 ay işten çıkarma yasağı'na tepki /10 Nisan 2020 23:20

Fatih Portakal'dan '3 ay işten çıkarma yasağı'na tepki

FOX TV Ana Haber sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal, işten çıkarmaların 3 ay yasaklanması kararını değerlendirdi. Portakal, Siyaseten AKP kendine kötülük yapıyor. Sonucuna katlanır" dedi.

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Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşım yapan Fatih Portakal,  'Böyle bir ortam içinde dahi işveren adına siyasi hesaplar... Siyaseten AKP kendine kötülük yapıyor. Sonucuna katlanır" diyerek eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın işten çıkarmaları 3 ay ertelemesi iyi. Ancak, püf nokta ücretsiz izne göndermenin işverenin önceliği olacağı, gelecekte yasallığa evrilebilecek olması. Böyle bir ortam içinde dahi işveren adına siyasi hesaplar... Siyaseten AKP kendine kötülük yapıyor. Sonucuna katlanır."


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