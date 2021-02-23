Fatih Portakal'dan AKP ve MHP'lileri kızdıracak mesaj

CHP, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından Merkez Bankası’ndan ‘kaybolan 128 milyar doların’ nereye gitti gittiğini sordu. CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Damadı kimler susturuyor?” denildi.





Twitter üzerinden paylaşım yapan gazeteci Fatih Portakal, ''Merkez Bankası’ndan kaybolan 128 milyar dolara'' göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:





"AKP ve MHP neden kaybedecek biliyor musunuz? Sadece bu 2’si bile yeter:





1- Buharlaşan 128 milyar TL’nin hesabını veremedikleri,





2- Geçmişteki yokluk kuyruklarını hatırlatıp, kuru ekmek kuyruklarına milleti mecbur kıldıkları için..."







